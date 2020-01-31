Mercedes-Benz все-таки снимет с производства пикап X-Class

Mercedes принял решение о прекращении производства пикапа Х-Class. Конвейер на заводе Nissan в Барселоне, где собирается автомобиль, остановят в конце мая.

Как уточняет портал Auto motor und sport, компания регулярно корректирует свой ассортимент, и теперь автопроизводитель решил прекратить выпуск "сравнительно молодой модели". Пикап был нишевым продуктом и пользовался спросом только на некоторых рынках - например, в Австралии и Южной Африке.

В прошлом году году Mercedes продал 15 300 моделей X-Class по всему миру. Для сравнения, продажи идентичного Nissan Navara составили свыше 66 000 единиц только за одно полугодие.

Конкуренты немецкой модели обходятся гораздо дешевле: Navara - на 20 тысяч евро, а Renault Alaskan - примерно на 10 тысяч евро. Таким образом, потребители посчитали, что пикап непрактичен для повседневной жизни и слишком дорог, если рассматривать его как коммерческий автомобиль. В России с весны 2018 года продали менее тысячи этих машин.

Пока Mercedes-Benz X-Class доступен у официальных дилеров. Пикап стоит 3 349 000 рублей. Компания и после закрытия проекта будет заниматься сервисным, гарантийным, а также послепродажным обслуживанием авто.

Примечательно, что слухи о том, что X-Class уйдет в историю, появились еще полгода назад.