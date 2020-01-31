Минобрнауки открыло горячую линию для российских студентов в Китае

В связи с тревожной ситуацией с китайским коронавирусом Министерство науки и высшего образования России запустило горячую линию для граждан РФ, которые учатся в университетах Китайской Народной Республики, и их родителей.

Все вопросы можно задавать по телефону +74951980099 или по адресу электронной почты line2020@minobrnauki.gov.ru.

Напомним, в четверг ВОЗ объявила вспышку коронавируса nCoV2019 "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение". По последним данным, число заболевших в Китае достигло 9390 человек, 213 скончались. Сообщается также о случаях заражения в других странах.