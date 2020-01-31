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31.01.2020 00:05
Рубрика: В мире

Улица с левосторонним движением

Можно ли считать "брекзит" возможностью для развития отношений двух стран
Текст: Андрей Келин (Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Великобритании)
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
Потенциально выход Великобритании из состава ЕС можно считать дополнительной возможностью для развития российско-британских отношений. В первую очередь речь идет о сфере экономики, торговли, инвестиций и сопутствующих вопросах.
Лондон обретет самостоятельность во внешнеэкономической политике, хотя ее степень будет зависеть от итогов переговоров с ЕС, которые британцам предстоит вести весь год. Фото: REUTERS Лондон обретет самостоятельность во внешнеэкономической политике, хотя ее степень будет зависеть от итогов переговоров с ЕС, которые британцам предстоит вести весь год. Фото: REUTERS
Лондон обретет самостоятельность во внешнеэкономической политике, хотя ее степень будет зависеть от итогов переговоров с ЕС, которые британцам предстоит вести весь год. Фото: REUTERS
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Совет ЕС утвердил соглашение о Brexit

Договоренности между Великобританией и ЕС предусматривают переходный период до конца 2020 года, в течение которого страна фактически останется в едином экономическом пространстве Евросоюза. После этого Лондон обретет самостоятельность во внешнеэкономической политике, хотя ее степень будет зависеть от итогов переговоров с ЕС, которые британцам предстоит вести весь год. Исходим из того, что с начала 2021 года между Россией и Великобританией перестанут действовать торговые барьеры и устаревшие ограничения, которые были установлены ЕС. Прекратится применение к российско-британским отношениям двусторонних соглашений между Россией и Евросоюзом. В каких-то аспектах это плюс, в каких-то - минус. Российская сторона готова к своего рода инвентаризации экономического взаимодействия с Великобританией, по итогам которой можно будет судить о том, какие сферы в первую очередь нуждаются в новом двустороннем российско-британском регулировании. По нашей первой оценке, речь может идти о судоходстве, авиасообщении или - пример из совсем другой области - об обороте расщепляющихся материалов. Вопросы, связанные с тарифами, квотами и тому подобными аспектами применительно к торговле конкретными категориями товаров, уже прорабатываются на площадке ВТО. Естественно, это улица с двусторонним движением, и многое будет зависеть от настроя британской стороны. Понимаем, что для Лондона первостепенное значение имеет урегулирование новых отношений с самим Евросоюзом, а также с США. Но здесь не могут игнорировать сохраняющийся интерес британского и российского бизнеса к взаимовыгодным связям. Кстати, двусторонний товарооборот растет солидными темпами три года подряд, достигнув, по предварительной оценке, 15 млрд долларов в 2019 году. Вместе с тем в своей внешней политике Великобритания по-прежнему будет опираться на общезападные постулаты. Будучи в составе ЕС, британцы гордились своей "лидирующей" ролью в санкционной политике против России. У нас сохраняются принципиальные противоречия по Украине, Сирии, Солсбери и ряду других острых международных сюжетов. Некоторые заявления британских официальных лиц можно истолковать как намерение даже пойти дальше, чем это предусмотрено уже введенными Евросоюзом санкциями.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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