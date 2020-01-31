Обновленный Jaguar XF готовится к дебюту

Вышедший пять лет назад Jaguar XF ожидает в этом году рестайлинг. Снимками обновленного седана бизнес-класса с укрытыми маскирующей пленкой разжилось издание Motor1. Судить о характере изменений она действительно не позволяет, но верно указывает где их искать.

Итак, у обновленного XF будут новые бампера и оптика снаружи; в интерьере, вслед за I-Pace и обновленным в прошлом году среднеразмерным XE, он получит новый блок управления климат контролем со встроенным тачскрином.

Изменения по механической части пока под вопросом. Напомним, Jaguar XF оснащается двумя дизельными моторами - 2,0- и 3,0-литровым - в четырех вариантах форсировки, мощностью от 161 л.с. до 295 л.с., а также 2,0-литровым бензиновым турбомотором в двух вариантах (246 л.с. и 295 л.с.).

Обновленный XF не единственная новинка Jaguar в этом году - во втором полугодии перезапустят представительский седан XJ с полностью электрической силовой установкой.