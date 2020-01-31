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31.01.2020 04:46
Рубрика: В мире

Оливер Стоун назвал США погрязшей в коррупции "силой зла"

Американский режиссер и продюсер Оливер Стоун. Фото: REUTERS/Matt Crossick Американский режиссер и продюсер Оливер Стоун. Фото: REUTERS/Matt Crossick
Американский режиссер и продюсер Оливер Стоун. Фото: REUTERS/Matt Crossick

Американский режиссер и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун назвал Соединенные Штаты "силой зла".

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Также он заявил, что страна утонула в коррупции. В США ее не меньше, чем в других государствах. "Всем правят деньги", - подчеркнул Стоун, добавив, что демократия лишь на словах.

"Я люблю свою страну, но, к сожалению, мы стали силой зла для простых людей - для тех, кто стремится изменить положение вещей. Все вернется к нам бумерангом", - рассказал режиссер в интервью RT.

В июле прошлого года Стоун признался, что его часто просят снять фильм о нынешнем президенте США Дональде Трампе. "Рано или поздно, вероятно, я его сниму", - отметил документалист-правдоруб.

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