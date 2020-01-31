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31.01.2020 15:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские вирусологи озвучили диагноз вернувшейся из Китая девочки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирском минздраве рассказали о диагнозе, который специалисты поставили трехлетней девочке, почувствовавшей себя плохо на борту самолета, летевшего из Китая. По данным ведомства у маленькой туристки обнаружен ОРВИ.

Фото: iStock
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По медицинским показаниям девочка пробудет в больнице еще какое-то время, но инфицирование коронавирусом исключено. Ранее в сети появилось видео, на котором специалисты в защитных костюмах и масках переносят ребенка при помощи закрытых носилок. После госпитализации пациентку поместили в особый бокс.

Такие меры предосторожности были приняты из-за распространяющегося коронавируса с очагом в Китае. По этой же причине девочку увезли в больницу на скорой помощи прямо от трапа самолета. Биоматериалы, отобранные для анализа, были направлены в новосибирский центр вирусологии "Вектор", где и поставили точный диагноз.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Распространение нового коронавируса

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