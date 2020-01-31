Следователи начали проверку обрушения спорткомплекса в Петербурге

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проверку обстоятельств, при которых обрушился спортивно-концертный комплекс "Петербургский", в городе его называют СКК.

На место обрушения, как сообщает пресс-служба ведомства, прибыл руководитель СК по Петербургу Александр Клаус.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев случившегося, изымают документацию. Уже назначены ряд экспертиз.

Свою проверку начала городская прокуратура. В ведомстве отмечают, что прокуратура интересуется тем, как проводились строительно-ремонтные работы, а также выполнялось законодательство об охране труда.

Дело в том, что демонтаж крыши СКК был плановым. И многие его снимали. На одном из кадров видно, что рабочие осуществляют демонтаж не пристегнутыми. В этот момент крыша начала рушиться. Один рабочий был в люльке, второй пытался за нее уцепиться, и один из главных вопросов сейчас -успел он или нет.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу говорят, что человек может быть под завалами. Его ищут 80 спасателей.