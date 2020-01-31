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31.01.2020 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани инспектора ГИБДД обвинили во взятке в 1 млн рублей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Следственное управление СК по Кубани  обнародовало данные о том, что в деле инспектора ГИБДД, у которого дома во время обысков обнаружили большое количество ювелирных украшений и дорогих часов, выявлен новый эпизод в преступной деятельности. На протяжении года этот полицейский вымогал у краснодарского бизнесмена деньги, получив в общей сложности около миллиона рублей.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Фото: iStock
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- По данным следствия, в июле 2015 года полицейский выявил, что один из предпринимателей Краснодара проводил небольшое строительство возле своего здания без разрешительной документации и установки предупреждающих дорожных знаков и ограждений. Полицейский с целью личного обогащения стал вымогать у бизнесмена взятку, сообщив, что в случае отказа он искусственно создаст определенные условия причастности предпринимателя к административному правонарушению. Мужчина, воспринимая данную угрозу реально, передал полицейскому 20 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что старший инспектор ГИБДД не ограничился одной взяткой и потребовал докладывать ему обо всех планируемых строительных работах, а также систематически передавать ему денежные средства в размере от пяти до 50 тысяч рублей. При этом полицейский заявил, что в случае отказа создаст условия для привлечения бизнесмена к административной ответственности.

В результате, по данным следствия, в период с 15 сентября 2017 по 30 декабря 2019 года предприниматель неоднократно производил переводы на расчетный счет банковской карты, находящейся в пользовании старшего инспектора отдела ГИБДД. Общая сумма полученных полицейским денег составила более одного миллиона рублей.

Сейчас инспектор ГИБДД (он арестован по решению суда) обвиняется в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенной с вымогательством. Кроме этого, в отношении сотрудника полиции возбуждено еще одно уголовное дело о получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере.

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