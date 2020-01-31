Самый популярный кроссовер Kia в России получил Алису

Мультимедийная система кроссовера Kia Sportage теперь будет поддерживать сервисы "Яндекс". Новая опция актуальна для комплектаций Luxe Plus и выше. Новинку внедрили без дополнительной прибавки к цене автомобиля.

Как уточнили в компании, новая информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем обеспечивает поддержку платформ Apple CarPlay и Android Auto. Также она дополнена "Яндекс.Навигатором" (он будет работать как в онлайн-режиме, так и оффлайн) и голосовым помощником Алиса.

В качестве точки доступа в режиме онлайн "Навигатор" будет использовать мобильный телефон автовладельца. Этот сервис дает возможность в режиме реального времени получать информацию о дорожной обстановке, пробках и так далее. Обновление карт будет происходить автоматически.

Для работы в режиме оффлайн пользователю нужно заранее загрузить через интернет актуальные подробные карты регионов, где планируются поездки.

С помощью Алисы можно выстроить маршрут, найти место для парковки, включить или выключить отображение пробок.

В прошлом году Kia продала в России 34 370 экземпляров Sportage - кроссовер стал самым популярным SUV в линейке бренда.

Ранее была озвучена точная дата начала продаж Kia Seltos и стала известна дата премьеры нового Kia Sorento.