Skoda Karoq подешевел до старта продаж в России

Кроссовер Skoda Karoq нижегородской сборки начнут продавать в России по цене полтора миллиона рублей, но позднее у него появятся более доступные версии. Сейчас автомобили уже доступны для предзаказа, до дилерских центров они доберутся 14 февраля, а "живые" продажи начнутся чуть позднее. Об этом стало известно из сообщения представительства чешской компании, которое поступило в "РГ".

Всего у новой модели поначалу будет две комплектации - Ambition и Style. В первой владельцам будут доступны двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система Swing с 8 динамиками, система курсовой устойчивости, круиз-контроль с ограничением скорости, помощник подъема в гору, кожаный руль с кнопками управления радио и телефоном, задние датчики парковки, а также отделка интерьера хромированными деталями и декоративными вставками.

В комплектации Style к этому списку добавят мультимедийную систему SmartLink, передние датчики парковки и подогрев "мультируля" в кожаной оплетке. Адаптивный круиз-контроль, несколько ассистентов водителя, стояночный дистанционный отопитель, обогрев задних сидений и лобового стекла можно приобрести как опции.

Самыми доступными станут машины со 150-сильным турбированным двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатым "автоматом". В версии Ambition такой кроссовер будет стоить 1 499 000 рублей, в Style - 1 673 000 рублей.

Позже модель обещают сделать дешевле - за счет добавления базовой комплектации Active с атмосферным двигателем 1.6 MPI в паре с "механикой" или 6-ступенчатым "автоматом". Кроме того, позднее в линейке появится и вариант с 1.4 TSI, полным приводом и роботизированной коробкой передач DSG.

Интересно, что в декабре, на презентации модели в Санкт-Петербурге, Skoda уже называла цену на комплектацию Ambition. И тогда речь шла о сумме 1 515 000 рублей. Таким образом долгожданная новинка подешевела еще до старта продаж - на 16 тысяч рублей.

"Мы видим большой потенциал в сегменте SUV, и выход Skoda Karoq на российский рынок - важное и долгожданное для нас событие", - заявил глава марки в России Ян Прохазка.