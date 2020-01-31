Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.01.2020 11:48
Рубрика: Легковые авто

Skoda Karoq подешевел до старта продаж в России

Текст: Андрей Полухин

Кроссовер Skoda Karoq нижегородской сборки начнут продавать в России по цене полтора миллиона рублей, но позднее у него появятся более доступные версии. Сейчас автомобили уже доступны для предзаказа, до дилерских центров они доберутся 14 февраля, а "живые" продажи начнутся чуть позднее. Об этом стало известно из сообщения представительства чешской компании, которое поступило в "РГ".

Фото: www.forum.octaviaclub.cz
Самую быструю Skoda Octavia рассекретили до премьеры

Всего у новой модели поначалу будет две комплектации - Ambition и Style. В первой владельцам будут доступны двухзонный климат-контроль, информационно-развлекательная система Swing с 8 динамиками, система курсовой устойчивости, круиз-контроль с ограничением скорости, помощник подъема в гору, кожаный руль с кнопками управления радио и телефоном, задние датчики парковки, а также отделка интерьера хромированными деталями и декоративными вставками.

В комплектации Style к этому списку добавят мультимедийную систему SmartLink, передние датчики парковки и подогрев "мультируля" в кожаной оплетке. Адаптивный круиз-контроль, несколько ассистентов водителя, стояночный дистанционный отопитель, обогрев задних сидений и лобового стекла можно приобрести как опции.

Самыми доступными станут машины со 150-сильным турбированным двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатым "автоматом". В версии Ambition такой кроссовер будет стоить 1 499 000 рублей, в Style - 1 673 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Кроссовер Skoda Kamiq закосил под внедорожник. Первым

Позже модель обещают сделать дешевле - за счет добавления базовой комплектации Active с атмосферным двигателем 1.6 MPI в паре с "механикой" или 6-ступенчатым "автоматом". Кроме того, позднее в линейке появится и вариант с 1.4 TSI, полным приводом и роботизированной коробкой передач DSG.

Интересно, что в декабре, на презентации модели в Санкт-Петербурге, Skoda уже называла цену на комплектацию Ambition. И тогда речь шла о сумме 1 515 000 рублей. Таким образом долгожданная новинка подешевела еще до старта продаж - на 16 тысяч рублей.

"Мы видим большой потенциал в сегменте SUV, и выход Skoda Karoq на российский рынок - важное и долгожданное для нас событие", - заявил глава марки в России Ян Прохазка.

Самые доступные автомобили в России продаются в Омске
УАЗ запатентовал панель капота "Русского Прадо"
#Skoda