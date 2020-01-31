Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.01.2020 09:51
Рубрика: Легковые авто

У Volkswagen появятся новые модели GTX

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В апреле на автосалоне в Нью-Йорке Volkswagen представит новую модель - кроссовер ID.4, второй серийный электрокар марки. За ним последует версия кросс-купе ID.5. Обе новинки получат высокопроизводительные версии.

Такие электрокары будут выпускаться под бейджем GTX - аналогом GTI-модификаций моделей с двигателями внутреннего сгорания. "Заряженные" версии семейства ID. по умолчанию будут оснащаться парой электромоторов - по одному на каждой оси.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen придумал еще один дешевый кроссовер

Volkswagen ID.4 был представлен в виде концепта ID. Crozz в 2017 году. Он создан на платформе MEB, которая изначально была разработана для создания электрокаров. Суммарно пара моторов выдавала более 300 л.с., а заявленный запас хода составлял порядка 500 км.

В GTX-версии отдача силовой установки будет больше, а пробег на одной зарядке соответственно уменьшится.

Напомним, через несколько дней Volkswagen проведёт премьеру нового бюджетного кроссовера.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Какие кроссоверы покупали москвичи в 2019 году
Самые доступные автомобили в России продаются в Омске
#Volkswagen