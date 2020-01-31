У Volkswagen появятся новые модели GTX

В апреле на автосалоне в Нью-Йорке Volkswagen представит новую модель - кроссовер ID.4, второй серийный электрокар марки. За ним последует версия кросс-купе ID.5. Обе новинки получат высокопроизводительные версии.

Такие электрокары будут выпускаться под бейджем GTX - аналогом GTI-модификаций моделей с двигателями внутреннего сгорания. "Заряженные" версии семейства ID. по умолчанию будут оснащаться парой электромоторов - по одному на каждой оси.

Volkswagen ID.4 был представлен в виде концепта ID. Crozz в 2017 году. Он создан на платформе MEB, которая изначально была разработана для создания электрокаров. Суммарно пара моторов выдавала более 300 л.с., а заявленный запас хода составлял порядка 500 км.

В GTX-версии отдача силовой установки будет больше, а пробег на одной зарядке соответственно уменьшится.

Напомним, через несколько дней Volkswagen проведёт премьеру нового бюджетного кроссовера.