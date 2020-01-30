Volkswagen придумал еще один дешевый кроссовер

Индийское подразделение Volkswagen активно ведёт тизерную кампанию в преддверии мотор-шоу в Дели. На очередном видео в полумраке показали новый SUV. Бюджетный и очень компактный.

Новый кроссовер создан на платформе MQB A0 IN, как и новинка от Skoda, которую везут на презентацию в Дели. "Тележка" не предусматривает 4x4, поэтому обе модели будут переднеприводными.

Под капотом мы, скорее всего, увидим литровый бензиновый TSI, в пару которому предложат 6-ступенчатую МКП и "робот" с двумя сцеплениями. Возможно, что в гамму позднее включат 1.5-литровый турбодвигатель TSI Evo.

Скорее всего, Volkswagen подготовил для Индии аналог европейского T-Cross с отличным дизайном. Напомним, габаритная длина T-Cross составляет 4.1 метра, что вполне отвечает запросам индийского рынка.

Новинка будет представлена в предсерийном исполнении. Выход на рынок ожидается во втором полугодии.

Напомним, что в рамках мотор-шоу в Дели состоится премьера маленьких кроссоверов Renault и Kia.