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24.01.2020 10:03
Рубрика: Легковые авто

Дешевле Seltos: Kia показала новый бюджетный кроссовер

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia распространила два изображения прототипа нового компактного кроссовера, подробностей о котором крайне мало. Мировая премьера состоится на мотор-шоу в Дели в начале следующего месяца.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Ранее "РГ" рассказывала о кроссовере Skoda Vision IN, который тоже дебютирует на грядущем февральском автосалоне. Можно с уверенностью говорить, что новинка Kia будет играть с чешской моделью в одном сегменте, а значит, "кореец" будет длиной примерно 4.3 метра.

Отметим, что концепт SUV от Kia - предвестник нового кроссовера для рынка Индии. Что интересно, это будет третья модель бренда в этой стране. В настоящее время там продаётся Seltos, который уже весной доберётся до России, и минивэн Carnival.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia