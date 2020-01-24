Дешевле Seltos: Kia показала новый бюджетный кроссовер

Компания Kia распространила два изображения прототипа нового компактного кроссовера, подробностей о котором крайне мало. Мировая премьера состоится на мотор-шоу в Дели в начале следующего месяца.

Ранее "РГ" рассказывала о кроссовере Skoda Vision IN, который тоже дебютирует на грядущем февральском автосалоне. Можно с уверенностью говорить, что новинка Kia будет играть с чешской моделью в одном сегменте, а значит, "кореец" будет длиной примерно 4.3 метра.

Отметим, что концепт SUV от Kia - предвестник нового кроссовера для рынка Индии. Что интересно, это будет третья модель бренда в этой стране. В настоящее время там продаётся Seltos, который уже весной доберётся до России, и минивэн Carnival.