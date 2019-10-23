В линейке доступных кроссоверов Renault будет пополнение

В феврале 2020 года компания Renault представит на индийском рынке прототип нового субкомпактного SUV, особенностью которого станет невысокая цена. Как пишет издание Car and Bike, эта бюджетная новинка выйдет в продажу в середине будущего года и присоединится к моделям Triber и Kwid. Их Renault начала продавать в этом году в Индии.

Такое активное расширение модельного ряда демонстрирует намерение компании увеличить свои продажи на авторынке страны и преодолеть рубеж в 150 тысяч проданных машин в год.

Как пишет источник, новый SUV носит пока кодовое наименование HBC. Это переднеприводный автомобиль в кузове длиной 4 м, построенный на модифицированной платформе CMF-A, на которой также базируется и Renault Triber.

У этой же модели новый SUV "позаимствовал" еще некоторые детали и компоненты, в частности мотор. Это 3-цилиндровый 1,0-литровый двигатель, который ранее дебютировал на Renault Triber. На новой модели будет использоваться турбированная версия этого ДВС, укомплектованная 5-скоростной механической КПП. В качестве альтернативы будут предложены версии с 5-ступенчатой АКПП или вариатором CVT.

По информации портала, к концу 2020 года этот же паркетник с некоторыми изменениями и доработками выйдет в свет и под маркой Datsun.