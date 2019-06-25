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25.06.2019 11:04
Рубрика: Легковые авто

Renault не устаёт штамповать кроссоверы - будет ещё один

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Renault. Renault Kwid Concept 2014. Фото: Пресс-служба Renault.
Renault Kwid Concept 2014. Фото: Пресс-служба Renault.

Растущий сегмент кроссоверов привлекает автопроизводителей, и они стремятся сделать предложение в каждом из сегментов, в том числе и в субкомпактном. У Renault уже есть Kwid, пользующийся неплохим спросом, недавно был представлен семиместный Triber, у которого семь посадочных мест при длине четыре метра, однако Renault не думает успокаиваться - в следующем году появится ещё один субкомпактный "паркетник".

Фото: Пресс-служба Renault.
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Ещё в апреле глава Renault India Венкатрам Мамиллапалле подтвердил, что на рынок выйдет новая модель, длина которой не будет превышать четырёх метров. Напомним, на автомобили с такими габаритами в Индии действуют налоговые льготы. Информацию ещё раз подтвердил бывший коммерческий директор Renault Россия Фабрис Камболив, ныне занимающий должность главы Азиатско-Тихоокеанического региона. Условное название новинки - Renault HBC.

"После премьеры Renault Triber, конечно же, нам не следует останавливаться. Необходимо предложить ещё несколько новинок в растущем сегменте, таких как кроссовер длиной менее четырёх метров. Также мы планируем сделать акцент на технологиях, касающихся электрификации. И мы работаем в этих направлениях" - рассказал Камболив в интервью The Economic Times.

Фото: пресс-служба Renault
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Kwid стал для Renault одним из самых успешных автомобилей на рынке Индии, и с новым HBC компания планирует повторить эту историю. Особенно интересен тот факт, что будущий "паркетник" не станет развитием идей, заложенных в Kwid, а окажется достаточно самобытной моделью, и в плане дизайна тоже. В основу ляжет платформа CMF-A+, а в моторную гамму войдёт турбированная версия литрового двигателя, устанавливаемого в настоящее время на Kwid.

В числе конкурентов Renault HBC будут Maruti Vitara Brezza, Ford EcoSport, Mahindra XUV300, Tata Nexon и Hyundai Venue, за которым выстраиваются огромные очереди.

Интересно, что новинка может выехать за пределы Индии и добраться до европейского рынка. Ранее "Российская газета" сообщала о том, что Renault вывела на тесты прототип кроссовера, который окажется меньше Captur и даже Clio. Прицел Renault HBC на Европу может объяснить и упомянутую непохожесть новинки с Kwid.

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