В Госдуме объяснили принятие резолюции ПАСЕ с претензиями к РФ

Принятие документа состоялось накануне в ходе зимней сессии. Резолюция о выполнении рядом стран обязательств перед Советом Европы была одобрена с указанной поправкой, несмотря на возражения российской стороны о том, что данное утверждение полностью противоречит позиции Совбеза ООН .

Член делегации РФ в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что дело в очередной попытке Украины ввести ПАСЕ в заблуждение. Несмотря на "безграмотность" такого предложения, украинская поправка пополнила резолюцию.

- Считаю это отголосками почти пятилетнего отсутствия российской делегации на страсбургской площадке и нескоординированной работой мониторинговой комитета, - заявил Слуцкий журналистам.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не является стороной Минска-2, ведь соглашения заключены между Киевом, Донецком и Луганском, что подтверждено резолюцией Совбеза ООН.

- Украинская сторона последовательно саботирует выполнение Минских соглашений, навязывая мировой общественности иллюзию ответственности за это России, - отметил Слуцкий.

По его словам, в российской делегации сожалеют, что в ассамблее вновь возобладала политическая конъюнктура и двойные стандарты.

Ранее ситуацию комментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев: он заявил, что принятая ПАСЕ резолюция не будет иметь никаких последствий.