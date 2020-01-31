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31.01.2020 12:03
Рубрика: Внутренняя политика

В Госдуме прокомментировали инициативу о штрафах за превышение скорости

Текст: Татьяна Замахина
Профильный комитет Думы вряд ли поддержит инициативу о повышении штрафов за превышение скорости, документ нуждается в существенной доработке в части ужесточения наказания за небольшое превышение. Об этом заявил первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Ранее Минюст опубликовал поправки к Кодексу об административных правонарушениях РФ, которые в случае принятия вступят в силу с 1 января следующего года.

Этот проект "не истина в последней инстанции", отметил Лысаков, которого цитирует ТАСС. Он заявил, что есть ряд замечаний к выложенному Министерством юстиции документу.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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В частности, он назвал немотивированным предложение о повышении штрафа с 500 до 3 тыс. рублей за превышение скорости на 20-40 км/ч. По его словам, статистика, которая позволяла бы говорить о действенности такой меры для снижения аварийности, отсутствует.

- Резкое повышение штрафа за небольшое превышение скоростного режима выглядит просто как откровенная попытка залезть в карман автомобилистам, - подчеркнул парламентарий.

Он предположил, что профильный комитет вряд ли согласится с таким подходом, и сам Лысаков собирается убеждать коллег скорректировать санкции в этой части.

Кроме того, необходимо уточнить новеллу о штрафе за невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции остановить автомобиль и попытку скрыться. Если это повлекло создание угрозы жизни или здоровью граждан, то предлагается ввести штраф на сумму 40 тысяч рублей и лишение прав на 2-3 года.

Лысаков предлагает четко прописать критерии неподчинения, исключив коррупционный фактор.

К другим нормам депутат замечаний не высказал.

Что еще предлагается в законопроекте? За превышение от 40 до 60 км/ч штраф должен будет составить 4 тысячи рублей (сейчас - до 1,5 тысячи рублей), более чем на 60 км/ч - штраф 5 тысяч рублей (сейчас до 2,5 тысячи рублей) или лишение прав на четыре-шесть месяцев (не меняется). За повторное превышение скорости предлагается назначать штраф до 10 тысяч рублей или лишать прав на год.

#ПДД #законопроекты #штрафы