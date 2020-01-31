В Сеть попало видео из отмененного сериала по "Звездным войнам"

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).

События в нем должны были разворачиваться на нижних уровнях планеты Корусант после "Мести Ситхов" и исполнения печально известного "Приказа 66". Было запланировано 100 эпизодов по 42 минуты и даже написано 50 сценариев. Что, естественно, требовало громадного бюджета на производство этого всего. Потому-то проект и остался нереализованным, будучи, кстати, еще в разработке, когда Джордж Лукас продал свое главное детище.

Сюжетная завязка ролика занимает только половину хронометража видео, вторая часть посвящена тому, как создавалось демо. Производством занималась Stargate Studios, которая также принимала участие в работе над визуальными эффектами для "Доктора Кто" и "Ходячими мертвецами".

До покупки франшизы о далекой-далекой галактике компанией Disney студия LucasArts планировала также выпустить игру Star Wars 1313 про юные годы Бобы Фетта, которая была бы сюжетно связана с этим сериалом. Оба они были отменены новым владельцем.

"Расширенная вселенная" сузилась до термина "Легенды", а наработки двух связанных медийных проектов, если можно так выразиться, поменялись местами - вместо сериала Underworld вышла игра "Звездные войны. Джедаи: Павший Орден", а в сериале "Мандалорец" хоть и не упоминается Боба Фетт, но в нем тоже речь идет о суровом наемнике, не снимающем свой шлем (и долгое время многие теоретики убедительно доказывали, что это таки глубоко законспирированный Боба Фетт - пока не было названо имя главного героя).