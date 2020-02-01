Cybertruck на базе УАЗа вызвал Porcshe Cayenne на перетягивание троса

Чужая машина, в которой чуть больше лошадиных сил, ведущих колес или сидений с подогревом - это вызов для любого автомобилиста, в какой бы стране он не жил, какой бы водительский стаж не имел и на каком бы железном коне не ездил сам. А уж если у кого-то в округе появился эксклюзив, будь то супермодный спорткар или сверхмощный кроссовер, то помериться с ним силами захочется всем. Такова уж природа человека вообще и автомобилиста в особенности.

Поэтому недолго жил спокойной жизнью собранный на базе УАЗа Tesla Cybertruck. На его владельцев из "Гаража 54" так и посыпались предложения погонять на длинной и короткой дистанции, выяснить, кто быстрее разгонится до 100 км/ч и т. д. И вот наконец пришел вызов, от которого блогеры не смогли отказаться: знакомый владелец Porcshe Cayenne предложил русскую народную забаву с перетягиванием каната, то есть буксировочного троса.

Сразу нужно сказать, что в массе машины и мощности двигателя российский Cybertruck сопернику ощутимо уступал и лишь в "свежести" зимней резины мог иметь небольшое преимущество. Но на плотно укатанном снегу - а дело, напомним, происходило в Новосибирске - первые два фактора сказались более значимыми. После нескольких секунд относительно равной борьбы Cayenne сдвинул с места противника и быстро поволок за собой - чистая победа.

Впрочем, в комментариях под видео болельщики Cybertruck указали несколько факторов, которые могли изменить расклад сил в противостоянии с Porcshe: салон легковесного пикапа стоило бы дополнительно загрузить на 300-500 кг хотя бы кирпичами, а из слишком перекачанных шин стоило бы стравить немного воздуха для лучшего сцепления.