Как будут изолировать людей, контактировавших с коронавирусом

Людей, которые имели контакт с заболевшим коронавирусной инфекцией, будут изолировать (отправлять на карантин) на две недели и обследовать на предмет заражения при первых признаках недомогания.

При положительном результате анализа таких пациентов госпитализируют в отдельные боксы в инфекционные отделения. Такой порядок предусмотрен в постановлении Главного государственного санитарного врача "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" и утвержденном "Временном порядке действий при окончательном лабораторном подтверждении случая заболевания новой коронавирусной инфекцией". Документы подписаны Главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой и опубликованы сегодня на официальном сайте Роспотребнадзора.

Как следует из постановления, региональные власти и эпидемиологические службы должны быть готовы к изоляции людей, которые могут быть вирусоносителями. Для этого предполагается задействовать медицинские и санаторно-курортные, а также "иные" учреждения, в которых можно обеспечить медицинский контроль. В частности, обязательной изоляции подлежат все граждане Китая, имеющие вид на жительство в России. Въезд в Россию для них не закрыли, но при одном условии: обязательный двухнедельный карантин сразу после въезда.

Также предписано обязательно изолировать всех, кто имел тесный контакт с человеком, у кого лабораторно подтверждено заражение коронавирусом. Это члены семьи, совместно проживающие люди, а также находящиеся рядом коллеги (сидящие в одном кабинете) или соученики (одноклассники).

Как пояснила Анна Попова, в обязательном порядке будут также отправлены на двухнедельный карантин все россияне, которых начинают вывозить из Уханя и провинции Хубэй.

Все эти меры направлены на одно - локализовать случаи проявления вируса в России.

"Сейчас главное защитить себя и своих близких. Роспотребнадзор предпринял все необходимые меры, чтобы воспрепятствовать распространению вируса. Хочу отметить, что люди относятся к этому с пониманием. Не отмечено ни одного случая недопонимания", - сообщила Анна Попова.