Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения ЕС

Выход Великобритании из Евросоюза является началом формирования независимых государств, заявила лидер французского движения "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

По словам политика, Brexit должен ознаменовать собой начало строительства Европейского альянса независимых наций, к которому стремится большинство европейцев. "Европейский союз останется в истории как оглушительный провал!" - написала Ле Пен в Twitter.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что посетит Великобританию с визитом для укрепления двусторонних связей. По оценкам наблюдателей, после выхода Лондона из ЕС усилится франко-немецкая связка. На это с определенной тревогой смотрит ряд европейских стран. В Берлине поспешили заявить, что Германия будет стремится к ведущей, но не доминирующей роли в Евросоюзе.

Напомним, в ночь на 1 февраля Великобритания покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года переговорный процесс. После Brexit начинается переходный период до конца 2020 года для подписания нового торгового соглашения с ЕС.