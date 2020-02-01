"Настоящий" рестайлинг Lada Largus: свежие подробности

Волжский автогигант активно готовится к запуску Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift). По информации "РГ", в четверг, 30 января, с линии ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) главного конвейера АвтоВАЗа начали сходить первые экземпляры обновленного Lada Largus из пилотной партии. В этот день было собрано два пассажирских универсала и один фургон. Впереди модель ожидают краш-тесты и дорожные испытания.

По нашим сведениям, модель после рестайлинга примерила новую переднюю часть кузова в фирменном Х-стиле, отражающую принадлежность к Lada Vesta, Xray и Granta. Поменялись передний и задний бамперы, изменилась форма капота и передних боковых крыльев. Решетка радиатора с крупной эмблемой "Ладьи" и двумя тонкими ламелями обновилась в 2019 году и уже соответствует одному стилю с Lada Vesta, Xray, Granta и Lada 4x4. Прежними остались "логановские" фары, а также фонари и пятая дверь. Сбоку автомобиль не изменился и не получил Х-образных выштамповок. Также модель обзавелась "вестовскими" боковыми зеркалами старого образца.

В рамках модернизации Largus FL получил и абсолютно новый интерьер. Еще летом прошлого года на конвейер завода завезли новое оборудование под салон обновленного универсала. Внутреннее убранство может похвастать новой передней панелью, схожей с Renault Duster, оригинальными дверными картами без вставок, но с чёрными молдингами и черными накладками ручек закрывания. Центральный тоннель с подлокотником заимствованы у Xray Cross, при этом не исключено, что передние сиденья, рулевое колесо, комбинацию приборов, блок климатической установки, аудио- и мультимедиасистемы также унифицируют с Xray Cross.

Известно о том, что теперь центральный блок стеклоподъемников переехал на водительскую дверь и каждая дверь, соответственно, имеет свою кнопку стеклоподъемника. Из опций станут доступны обогрев лобового стекла, датчики дождя и света. По неподтвержденным данным, Lada Largus FL получит выкидной ключ от Lada Vesta и литые диски нового дизайна.

Техническую часть обновленной модели не тронули. Двигатели и коробки остались прежними. С момента выхода Lada Largus из всех агрегатных нововведений универсал удостоился лишь замены "реношных" двигателей на "вазовские". С октября 2017 года АвтоВАЗ начал продажи Lada Largus с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129. 106-сильный "атмосферник" вытеснил из гаммы мотор Renault K4M. В 2016-м завод заменил 84-сильный Renault K7M на ВАЗ-11189 мощностью 87 л.с. В Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) за 2018 год в Lada Largus были зафиксированы изменения в виде установки пятиступенчатой механической коробки передач с индексом ВАЗ-21809.

Очевидно, Largus FL дебютирует на Московском автосалоне в августе текущего года. Серийный выпуск обновленной должен состоятся осенью, продажи могут начаться в самом конце 2020-го или в начале 2021 года. По стоимости модель должна остаться в той же нише.

Стоит отметить, универсал Lada Largus появился в линейке российской марки в 2012 году и является лицензионной копией Dacia Logan MCV первого поколения 2006 года, адаптированной под российские условия. Коммерческая модель показывает хороший уровень спроса и соответственно стабильные продажи. Поэтому завод не торопится с глубоким рестайлингом.

Добавим, что на АвтоВАЗе информацию о сборке первых Largus FL опровергают.