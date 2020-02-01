1 февраля в катарской Дохе стартует межсезонный турнир под эгидой телеканала "Матч Премьер". За главный трофей поспорят московские "Спартак" и "Локомотив", "Ростов" и сербский "Партизан". А накануне в одном из местных отелей состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная турниру.

Собрать наставников "Локомотива" Юрия Семина, "Ростова" Валерия Карпина и "Спартака" Доменико Тедеско - дело непростое в виду, как минимум, исключительной занятости названных персонажей. Но, благодаря Кубку Париматч Премьер - возможное. А разбавил эту компанию рулевой "Партизана" Саво Милошевич. Тоже, кстати, не чужой человек России: в 2008 году он стал чемпионом нашей страны в составе казанского "Рубина".

Кстати, из-за "Партизана" пресс-конференцию пришлось немного задержать: сербы прилетели прямо накануне своего первого матча. И Милошевич буквально с трапа самолета отправился общаться с журналистами. Теплее всех его встретил Карпин, с которым они в бытность игроками не раз пересекались в Испании. Старые знакомые перекинулись парой фраз на языке Сервантеса и в обнимку отправились за стол.

После небольшой приветственной части, в которой приняли участие креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев и главный эксперт телеканала по турниру легендарный Андрей Тихонов, началась часть "вопросительная". И тут уж главный "удар" пришелся на уважаемых тренеров.

К насущным темам перешли без особых прелюдий. Так, рулевому "Спартака" сразу пришлось отчитываться по новичку "красно-белых" Александру Соболеву, перешедшему в московский топ-клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды. Доменико Тедеско, честно говоря, немножко разочаровал, заявив, что форвард в первом матче "Спартака" против "Ростова" точно не сыграет. Впрочем, причины абсолютно объективные. Соболев прибыл в Катар буквально на днях и с новой командой успел провести всего одну тренировку.

- Я обратил внимание на этого парня, когда "Спартак" играл против "Крыльев", - поведал Тедеско. - Это был третий или четвертый мой матч у руля команды. Да, он крупный, высокий. У нас нет форварда такого типа в составе. И, конечно, нам такой игрок был нужен. Но это не значит, что другие нападающие, которыми мы располагаем, плохие. Я рад, что у нас есть Ларссон, Понсе, Шюррле и Мирзов, но у нас не было такого игрока. В то же время, хочу сказать, что футбол давно перестал быть театром одного актера, когда все решает только один человек. Но все равно, благодарен менеджменту "Спартака", что Соболев оказался у нас.

Трансферная тема вообще стала лейтмотивом пресс-конференции. Что неудивительно. Ведь этой ночью закрывается европейское зимнее трансферное окно. У Семина, само собой, поинтересовались про уход Федора Смолова в испанскую "Сельту".

- Во-первых, было желание попробовать себя в Европе у самого игрока, - в своей неспешной манере излагал Палыч. - В хорошей, отличной лиге, испанской. Препятствовать ему никто не стал.

Присутствует ли такое желание у полузащитника "Локо" Алексея Миранчука, которого активно сватают в итальянские топ-клубы, главный тренер "железнодорожников" говорить не стал: "Он вроде стоял тут где-то неподалеку. Ушел? Вот идите и спросите у него".

"Ростов" никаких крупных сделок в последнее время не проворачивал, поэтому в адрес Карпина вопросы шли в основном общего характера. Например, ждут ли в клубе новичков.

- Ждать кого-то всегда следует, - философски заметил Валерий Георгиевич. - Если появятся хорошие недорогие варианты, то я ничего не исключаю. В целом, у нас команда укомплектована, все основные игроки остались.

Вообще главный тренер "Ростова" на пресс-конференции взял на себя роль эдакого скептика. И пока все высказывались о катарском турнире в хвалебных тонах, Карпин всячески пытался нивелировать его значимость.

- Понятно, что вам надо его раскручивать, - ехидно констатировал Валерий Георгиевич. - Но я даже не помню, какие места мы занимали на прошлых турнирах подобного рода. - У нас нет задачи выиграть турнир. Получится - дай бог. Не получится - ничего страшного. Главное без травм. Бескомпромиссной борьбы с нашей стороны не будет, нам важно избежать травм. Если сможете, создавайте ажиотаж, но с нашей стороны этого не будет. Мы готовимся к чемпионату России.

Характерно при этом, что именно у "Ростова" из всех четырех участников турнира в Катаре самое серьезное выражение "лица". Как выяснилось, ростовский клуб против общения игроков с прессой во время сбора. И Карпин этот запрет поддерживает.

Напомним, первые матчи пройдут уже завтра. В 14.00 по московскому времени "Локомотив" сразится с "Партизаном", а в 18.00 "Спартак" сыграет с "Ростовом".