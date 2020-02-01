Овечкин прокомментировал выход на восьмое место в списке снайперов НХЛ

После матча Овечкин не скрывал своей радости - его команда одержала победу, а сам Александр Великий, как называют капитана "Вашингтона" в НХЛ, опередил по количеству голов Марка Мессье и поднялся на восьмое место в истории лиги по этому показателю.

"Сегодня мог забить и больше, - цитирует Овечкина пресс-служба "Вашингтона". - Моментов было предостаточно. Отмечу всю нашу тройку - парни искали меня на льду и старались снабдить передачей. Я стал восьмым в списке лучших снайперов НХЛ? Это хороший результат".

"Эти цифры впечатляют, - заявил Овечкин пресс-службе НХЛ. - Мало кому в НХЛ это удалось. Оказаться в одной компании с ними - это особенная честь. Когда подходишь близко к этой отметке, хочется как можно быстрее забить гол. Но я стараюсь не зацикливаться на мыслях об этом. Просто хочу выступить как можно лучше".

Не остался в стороне и шестикратный обладателя Кубка Стэнли Марк Мессье, которого опередил Овечкин. Звездный в прошлом хоккеист поздравил россиянина и пожелал ему опередить в этом списке еще не одну легенду.

"Алекс, поздравляю тебя с последними снайперскими достижениями, - сказал Мессье. - Ты поразил всех своим мастерством, отменным броском и характером - уникальной комбинацией качеств. Но еще важнее то, что ты стал примером для целого поколения, заразив их своей страстью забивать и желанием играть в хоккей. Желаю тебе успехов в дальнейшем продвижении в списке лучших снайперов лиги, где ты будешь обгонять легендарных хоккеистов".

У Овечкина теперь 695 заброшенных шайб. Впереди него в списке лучших бомбардиров теперь Майк Гартнер (708 шайб), Фил Эспозито (717), Марсель Дионн (731), Бретт Залл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Очевидно, что еще по ходу нынешнего сезона Овечкин может опередить одного или двух из них. А также стать восьмым в истории НХЛ, кому удалось забросить 700 и более шайб в регулярных чемпионатах.