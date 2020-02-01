Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Российский сенатор Алексей Пушков увидел четкие параллели между последними событиями в Беларуси и ситуацией вокруг бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла "для вывода отношений на новый уровень". Так обещал [госсекретарь Майк] Помпео в Минске", - напомнил Пушков в своем Twitter.

И добавил, что ситуация видится ему узнаваемой.

"Узнаваемо: в своё время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине", - отметил сенатор и напомнил о том, какую "заметную роль" сыграл в свое время посол США в Киеве Джеффри Пайетт.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео совершает официальный визит в Минск после Киева. Президент Украины Владимир Зеленский попросил его прислать спецпредставителя по Донбассу, а американских бизнесменов пригласил на разработку черноморского шельфа.