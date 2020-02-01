Новости

Инфекционист рассказал, чем особенно опасен вирус 2019-nCoV 19:40
Россиянка утонула во время купания в Таиланде 19:26
Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью 19:17
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию упоминание о Боге 19:12
Президент Ирака назначил нового премьер-министра 19:03
Как будут изолировать людей, контактировавших с коронавирусом 18:53
Сколько готовы уступить продавцы подержанных машин 18:27
Все школы Тюмени закроют на карантин 18:23
Роспотребнадзор ввел усиленный режим дезинфекции для магазинов и кафе 18:14
Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения ЕС 18:13
Лавров оценил меры Китая по борьбе с коронавирусом 17:53
Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая 17:36
Лондон посчитал себя свободным для заключения новых торговых соглашений 17:30
Рассекречен дизайн решетки "Русского Прадо" от УАЗа 17:17
Экс-глава таможенной службы Болгарии задержан по делу о наркотиках 17:02
Пожар у метро "Владыкино" в Москве потушат с поезда 17:00
Захар Прилепин возглавил новую партию "За правду" 16:39
Петербург пережил самый теплый январь в своей истории 16:32
С подозрением на коронавирус госпитализирован китайский студент в Карелии 16:27
Петербурженка пожаловалась на избиение в больнице 16:15
Япония намерена сбросить в море 1,2 миллиона тонн радиоактивной воды 16:14
"Локомотив" по пенальти уступил "Партизану" на турнире в Катаре 16:06
36-летняя МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем 15:37
Психологи выяснили, как повысить обучаемость школьников на 30 процентов 15:26
Китайских студентов в Тюмени повторно проверят на коронавирус на 10-й день 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Что лучше: вклад в банке или народные облигации
Что лучше: вклад в банке или народные облигации
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
01.02.2020 19:17
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Российский сенатор Алексей Пушков увидел четкие параллели между последними событиями в Беларуси и ситуацией вокруг бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти

"США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла "для вывода отношений на новый уровень". Так обещал [госсекретарь Майк] Помпео в Минске", - напомнил Пушков в своем Twitter.

И добавил, что ситуация видится ему узнаваемой.

"Узнаваемо: в своё время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине", - отметил сенатор и напомнил о том, какую "заметную роль" сыграл в свое время посол США в Киеве Джеффри Пайетт.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео совершает официальный визит в Минск после Киева. Президент Украины Владимир Зеленский попросил его прислать спецпредставителя по Донбассу, а американских бизнесменов пригласил на разработку черноморского шельфа.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Законодательная власть Совет Федерации Поставки нефти и газа в Беларусь

Главное сегодня

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию упоминание о Боге
Лавров оценил меры Китая по борьбе с коронавирусом
В Минтруде опровергли изменение правил увольнения работников
Володин назвал Послание президента самым важным событием января
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам