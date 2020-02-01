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01.02.2020 06:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

С 1 февраля упрощен въезд иностранцев на Дальний Восток по электронной визе

Текст: Артем Красиков

С 1 февраля упрощен порядок въезда иностранцев в Россию по электронной визе на крупнейшем сухопутном пункте пропуска между Россией и Китаем "Забайкальск".

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Как сообщает официальный портал правительства Забайкальского края, пункт объединяет автомобильный и железнодорожный переходы. Данный механизм также заработает в пунктах Амурзет (Еврейская автономная область) и Покровка (Хабаровский край).

С 1 июля 2019 года подобный режим действует в читинском аэропорту Кадала. Новой услугой воспользовалось более тысячи иностранцев.

Недавно список стран, граждане которых могу посетить Дальний Восток по электронной визе, увеличен с 18 до 53.

Напомним, что 30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.

В Забайкальском крае введены особые карантинные меры на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу.

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