Бастрыкин велел возбудить дело после обрушения СКК в Петербурге

Руководитель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с гибелью рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса в Московском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба СК России, работы велись при очевидном нарушении техники безопасности. Материалы уголовного дела Бастрыкин велел передать в центральный аппарат СКР.

Напомним, накануне при плановом демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (в народе его называют СКК), произошло обрушение.

Рабочий, который производил работы по демонтажу, не успел взобраться в люльку, и погиб.

Других людей в здании не было.

Площадь обрушения, по оценкам ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, составила от 25 до 28 тысяч квадратных метров. Разрушено 80 процентов здания.