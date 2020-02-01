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01.02.2020 11:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин велел возбудить дело после обрушения СКК в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Руководитель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с гибелью рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса в Московском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба СК России, работы велись при очевидном нарушении техники безопасности. Материалы уголовного дела Бастрыкин велел передать в центральный аппарат СКР.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Очевидцы показали, как обрушился СКК в Петербурге

Напомним, накануне при плановом демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (в народе его называют СКК), произошло обрушение.

Рабочий, который производил работы по демонтажу, не успел взобраться в люльку, и погиб.

Других людей в здании не было.

Площадь обрушения, по оценкам ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, составила от 25 до 28 тысяч квадратных метров. Разрушено 80 процентов здания.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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