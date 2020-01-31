Под завалами рухнувшего спорткомплекса в Петербурге нашли погибшего

При обрушении спортивно-концертного комплекса в Петербурге погиб рабочий. Его тело обнаружили в 17.25, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В поисковых работах принимали участие более 80 спасателей. Подозрения, что под завалами мог находиться человек появились после публикации видео очевидцев. Дрон зафиксировал, что в момент обрушения на крыше спорткомплекса находился человек.

Он попытался запрыгнуть в люльку, но, судя по всему, не успел.

Сейчас на месте работают сотрудники городского управления МЧС, прокуратуры, Следственного комитета.

Напомним, сегодня около 15.00 при плановом демонтаже обрушился спортивно-концертный комплекс. Здание предполагалось реконструировать, чтобы построить на его месте современную ледовую арену.