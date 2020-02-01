Синоптики рассказали, как долго в центральной России продержатся морозы

Следующая неделя в центральных областях европейской территории России начнется с весенней погоды. В ночь на понедельник будет около нуля, а днем от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Не исключен туман, что вообще не характерно для зимы.

В Москве в ночь на понедельник мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток от нуля до плюс двух градусов. Местами гололедица.

Но уже с 4 февраля, как сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, начнется понижение температуры. На севере Центрального округа, в том числе и в Москве, ночью похолодает до -5 градусов. Днем максимум +1 градус. Пройдет небольшой снег, а ветер начнет дуть с северо-запада.

В среду, 5 февраля, похолодание продолжится. Ночью: минус 6-11 градусов, днем: минус 3-8 градусов. Ожидается небольшой снег. В четверг и пятницу , 6 и 7 февраля, еще немного похолодает: в темное время суток от -9 до -14 градусов, днем 6 февраля: -5…-10 градусов, а 7 февраля: -2…-7 градусов.

В ночь на субботу минус 5-10 градусов. Днем в первый выходной день - минус 1-6 градусов.

А вот в воскресенье, 9 февраля, днем опять потеплеет до +1 градуса. Ночью минус 1-6 и пройдет небольшой снег.

В целом, как ранее рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, последний зимний месяц будет холоднее супертеплого января, но намного теплее своей климатической нормы.

Обычно в феврале преобладающая температура воздуха в центральных областях по ночам составляет от -7 до -12 градусов, днем от 0 до 6 мороза. Но в этом феврале оттепели будут частыми. Хотя ожидаются и периоды ночного похолодания - до минус 15-17 градусов.