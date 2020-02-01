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01.02.2020 11:01
Рубрика: Власть

Володин назвал Послание президента самым важным событием января

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию наиболее важным событием января.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Говоря о важности Послания, глава нижней палаты заявил, что "оно нас ко многому обязывает". "Президент предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку наших граждан, - их ждут люди", - отметил Володин.

Напомним, что в Послании было объявлено о расширении и продлении программы материнского капитала, продлении выплат на детей и других мерах.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Председатель Госдумы также ответил на вопрос, работу какого комитета Госдумы можно выделить в прошлом месяце. Это комитет по госстроительству и законодательству - за участие в рабочей группе по изменению Конституции РФ.

Самыми активными в зале пленарных заседаний в прошлом месяце, по мнению Володина, были депутаты Павел Крашенинников ("Единая Россия"), Алексей Куринный (КПРФ), Александр Шерин (ЛДПР) и Олег Шеин ("Справедливая Россия"), сообщается на сайте.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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