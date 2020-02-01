Володин назвал Послание президента самым важным событием января

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию наиболее важным событием января.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Говоря о важности Послания, глава нижней палаты заявил, что "оно нас ко многому обязывает". "Президент предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку наших граждан, - их ждут люди", - отметил Володин.

Напомним, что в Послании было объявлено о расширении и продлении программы материнского капитала, продлении выплат на детей и других мерах.

Председатель Госдумы также ответил на вопрос, работу какого комитета Госдумы можно выделить в прошлом месяце. Это комитет по госстроительству и законодательству - за участие в рабочей группе по изменению Конституции РФ.

Самыми активными в зале пленарных заседаний в прошлом месяце, по мнению Володина, были депутаты Павел Крашенинников ("Единая Россия"), Алексей Куринный (КПРФ), Александр Шерин (ЛДПР) и Олег Шеин ("Справедливая Россия"), сообщается на сайте.