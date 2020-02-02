Какие немецкие автомобили покупают в России лучше других

На 10-м месте в рейтинге расположился Mercedes-Benz GLC Coupe - 3 590 продаж. Отличный результат для купеобразного кроссовера ценой от 4 до 8 млн рублей. При этом на стабильных результатах автомобиля не сказалось даже обновление модели, которое произошло летом.

Mercedes-Benz GLC Coupe. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Кстати, классический Mercedes-Benz GLC ушел недалеко - он на 8-м месте с 4 996 продажами. Цены на эту модель чуть ниже - от 3,7 до 7,8 млн рублей, а выбор моторов - чуть шире. Помимо дизельных 2.0 на 194 и 245 л.с. и бензиновых 2.0 на 249 л.с. и 4.0 на 510 л.с., в гамме есть 2-литровый бензиновый двигатель, выдающий 197 л.с. Отсюда и чуть более доступные комплектации.

Mercedes-Benz GLC. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Между этими моделями в табели о рангах стоит "тройка" BMW - 4 586 продаж. Весной на наш рынок вышел обновленный седан с более "мягким", чем прежде, внешним видом, интерьером в стиле нового X5 и почти рекордным коэффициентом аэродинамического сопротивления. В моторной гамме - разнообразие. Тут и турбодизели на 150, 190 и даже 265 л.с., и бензиновые агрегаты на 184 и 374 л.с. Из шести модификаций четыре - с полным приводом, две - с задним. Цены - от 2,5 до 4,1 млн рублей.

BMW 3-Series. Фото: Пресс-служба BMW

Уже упомянутый X5 - на 7-й позиции с 5 275 продажами. Он тоже продается обновленным, но, чтобы присмотреться к изменениям, времени у потребителей было больше - с конца 2018 года. У машины срослись знаменитые "ноздри", классические приборы сменились цифровыми, появилась пневмодвеска всех четырех колес. При этом кроссовер сильно подорожал (4,9-6,4 млн рублей), но продажи только выросли.

BMW X5. Фото: Пресс-служба BMW

Сразу же отметим пятое место у младшего X3. Он прибавил в популярности еще сильнее, чем X5, - до 5 984 проданных экземпляров. В линейке - целых шесть модификаций с различными моторами от 184 до 360 л.с. Цены тоже разные - почти на все (туго набитые) кошельки: от 3,4 до 5,1 млн рублей.

BMW X3. Фото: Пресс-служба BMW

Чуть хуже, чем X3, продавался Volkswagen Touareg - 5 779 штук, 6-е место. Новый внедорожник добрался до нас еще летом 2018-го, а в середине прошлого года у него пересмотрели оснащение, а заодно и цены. И даже подорожание не оттолкнуло от модели ее поклонников - их прибавилось примерно на 20%. Напомним, кроссовер оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором на 249 л.с., 3-литровыми бензиновым на 340 л.с. и дизельным на 249. Цены - от 3,6 до 5,2 млн рублей.

На четвертом и третьем местах в рейтинге - два седана-конкурента. Е-класс от Mercedes-Benz разошелся тиражом 6 749 единиц, а "пятерка" BMW - 7 282. Результаты близкие, но в сравнении с 2018 годом сильнее прибавила штутгартская четырехдверка. У Mercedes в России 7 модификаций с моторами от 150 до 435 л.с. по цене от 3,3 до 6 млн рублей. У BMW - 8 версий с двигателями мощностью 184-462 л.с. Стоит машина от 3,2 до 6 млн. В общем, дело вкуса.

Mercedes-Benz E-Classe. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

BMW 5-Series. Фото: Пресс-служба BMW

Ну а о лидерах подробно писать даже нет смысла. Объемы продаж этих моделей говорят сами за себя. У Volkswagen Tiguan результат прошлого года - 37 242 штуки, у VW Polo - 56 102. Это, соответственно, 10-е и 7-е места в общем топ-10 российского рынка. Среди кроссоверов лучше продавались только Hyundai Creta и Renault Duster, среди седанов - Lada Granta и Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris.