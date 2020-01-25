Какие японские автомобили покупают в России лучше других

В топ-10 самых популярных в России японских автомобилей в 2019 году вошли по три модели Toyota и Nissan, а также Mitsubishi, Mazda, Lexus и Datsun. Напомним, в нашей стране также представлены такие марки, как Subaru, Suzuki, Infiniti, Honda и Isuzu. Еще одна закономерность: в первой десятке "японцев" - сразу восемь представителей сегмента SUV.

На 10-м месте расположился Lexus RX. Интересно, что модель ближе к концу года обновилась, получила новые бамперы и противотуманки, более современную медиасистему, управлять которой теперь можно с тачпада, а не джойстиком. Оснащение осталось прежним - турбированный 2.0 мощностью 238 л.с., V6 3.5 мощностью 300 л.с. и гибридная 313-сильная установка. При этом инженеры поработали над жесткостью кузова и управляемостью. А цены выросли лишь на 93 тысячи рублей. Это не так уж и много, учитывая, что автомобиль стоит от 3 389 000 до 5 574 000 рублей. Не исключено, что в следующем году результат RX будет еще выше, чем нынешние 9 855 экземпляров.

Фото: Пресс-служба Lexus

На 9-й строчке с 12 622 продажами идет Nissan Terrano - более дорогой вариант Renault Duster. Спрос на него, как и на "француза", стабилен. Но если Duster остается бестселлером своей марки, то Terrano уступает более продвинутым кроссоверам Nissan. Стоит "японец" от 979 000 до 1 245 000 рублей. В списке силовых установок - бензиновые 1.6 на 114 л.с. и 2.0 на 143 л.с. Передний привод сочетается только с коробкой 5МТ, полный - с 6МТ и "автоматом".

Фото: Пресс-служба Nissan

На 8-й позиции - внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который остается самым популярным в России представителем своего класса. 15 146 продаж - хотя и несколько меньше, чем в 2018-м, но более чем солидный результат для автомобиля, чья цена лежит в диапазоне от 2 499 000 до 4 402 000 рублей. У Prado постоянный полный привод и три силовых установки на выбор - бензиновые 163-сильный мотор 2.7 и 249-сильный 4.0 и турбодизельный агрегат 2.8 на 177 л.с. Есть комплектации с 5МКП, 5- и 6-скоростными "автоматами".

Самый доступный автомобиль из списка - седан Datsun on-DO - идет седьмым. Четырехдверка, построенная в России на базе отечественной Lada Granta, стоит от 500 до 686 тысяч рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. Впрочем, оснащение автомобиля соответствует цене. У него 87- и 106-сильные моторы с коробками 5МТ и 4АТ и скромный список опций. Результат 19 453 проданных за год машины - вполне достойный. Если забыть, каким тиражом разошелся российский "донор".

Datsun on-Do. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Замыкает вторую пятерку Nissan X-Trail с показателем 20 915 продаж. Это несколько меньше, чем в 2018-м, хотя в этом году на российском рынке продавали уже обновленный автомобиль. Он получил небольшие корректировки в дизайне, новые опции, а еще инженеры компании всерьез потрудились над калибровками руля, подвески, вариатора и двигателей. При этом линейка силовых агрегатов осталась прежней - это бензиновые 2.0, 2.5 и дизельный 1.6 на 144, 171 и 130 л.с. соответственно с 6-ступенчатой "механикой" и CVT. Стоит машина от 1 630 000 до 2 170 000 рублей.

Mazda CX-5 практически повторила прошлогодний результат продаж - 22 565 единиц. Во многом благодаря тому, как хорошо рынок принял рестайлинговый кроссовер, который к тому же в течение 2019 года обновился. У него доработали подвеску и систему G-Vectoring Control Plus, улучшающую управляемость, а также установили новую мультимедийку с Apple CarPlay и Android Auto. Не удивительно, что во второй половине года продажи выросли раза в полтора. Машина оснащается 2-литровым 150-сильным мотором и 2.5 на 192 л.с. в паре с 6МТ или 6АТ. Цена - от 1 595 000 до 2 535 000 рублей.

Mitsubishi Outlander остался четвертым с показателем 23 894 продаж. В конце 2018-го на наш рынок вышел рестайлинговый кроссовер, а летом 2019-го в гамму добавилась еще и 7-местная версия, которую многие поклонники модели ждали с нетерпением. Судя по всему, X-стиль, который в компании называют Dynamic Shield, потребителям приглянулся, а оснащение машины осталось прежним. Под капотом - бензиновые двигатели 2.0, 2.4 и 3.0 мощностью 146, 167 и 230 л.с. соответственно. Сочетаются они с "автоматом" и вариатором, передним и полным приводом. Цена - от 1 709 000 до 2 522 000 в зависимости от версии и года выпуска.

Третьим стал Nissan Qashqai - 25 158 продаж. Его результат вырос примерно на столько же, на сколько он снизился у соплатформенного X-Trail. Не исключено, что младший кроссовер отнял часть аудитории у старшего, поскольку после обновления они с точки зрения дизайна, опций и водительских характеристик максимально сблизились, а Qashqai все же дешевле - от 1 250 000 до 1 880 000 рублей. Впрочем, за эти деньги потребители получают чуть меньше свободного места в салоне и моторы попроще - турбированный 1.2 на 115 л.с. и 2-литровый "атмосферник" на 144 л.с. с "механикой" и вариатором.

А первые два места - у Toyota. Кроссовер RAV 4 разошелся тиражом 30 627 единиц. Основная часть продаж пришлась на долю дорестайлинговой версии, но обновленный SUV - с довольно оригинальным дизайном - уже бьет рекорды, утверждают в компании. А значит, в 2020-м показатели модели могут быть еще выше. Кроссовер продается с двигателями объемом 2.0 и 2.5 литра мощностью 149 и 199 л.с. соответственно. Для первого агрегата предусмотрены "механика" и вариатор, для второго - 8-ступенчатый "автомат". Тип привода теперь можно выбрать из трех вариантов: передний, подключаемый полный и новый 4х4 с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса. Цены на автомобиль укладываются в диапазон от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.

А самым востребованным "японцем" вновь стал бизнес-седан Toyota Camry. Его результат - 34 017 экземпляров - примерно на 300 единиц превысил прошлогодний. Напомним, что восьмое поколение модели называют лучшим в истории. Как писал по итогам тест-драйва обозреватель "РГ", "новая Camry полностью изменилась. Она стала приятной снаружи и внутри, технологичной, драйверской, а также избавилась от всех тех минусов, за какие ее так усердно критиковали". Машина продается с линейкой из трех бензиновых двигателей: 2.0 (150 л.с.), 2.5 л (181 л.с.) и 3.5-л (249 л.с.). Трансмиссия - 6-диапазонный и 8-диапазонный "автоматы". Цена соответствует качеству: от 1 573 000 до 2 499 000 рублей.