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26.01.2020 14:35
Рубрика: Легковые авто

650 режимов подвески и сканирующие фары. Как изменился Lexus RX

Текст, фото: Ренат Закиев
В конце прошлого года в России стартовали продажи обновленного Lexus RX. Самый популярный кроссовер премиум-сегмента изменился не только и не столько внешне. Куда более интересными стали технические усовершенствования и новинки в салоне. Разбираемся, какие.
Фото: Ренат Закиев / РГ Фото: Ренат Закиев / РГ
Фото: Ренат Закиев / РГ

Lexus RX самого свежего, четвертого поколения был представлен в 2015 году. С тех пор он уже долгое время является самым покупаемым кроссовером в ценовом сегменте 3-5 млн рублей. В 2018-м и в 2019-м компания реализовывала в нашей стране почти по десять тысяч автомобилей.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Схожая картина в США, где в числе догоняющих числятся столпы американского патриотизма - Cadillac и Lincoln. И только Европа в последние годы стоит особняком. Даже несмотря на наличие в линейке RX гибридной версии, жители Старого Света голосуют своими евро за более компактные машины, в частности Lexus NX. Впрочем, если взглянуть на цифры, то и тут позиции RX кажутся довольно прочными, ведь продажи за несколько лет исчисляются сотнями тысяч автомобилей.

Если заглянуть еще глубже в историю, то именно Lexus RX можно считать родоначальником рынка премиальных кроссоверов. Будучи представленным на автосалоне в Чикаго в 1997-м, RX почти на год опередил даже немцев с их BMW X5. А в 2004 году японцы первыми вывели на рынок премиум-гибрид RX400h - и вновь успех: к сегодняшнему дню реализовали 400 тысяч экземпляров. Наконец, два года назад появилась удлиненная, семиместная версия RX L, о которой мы неоднократно рассказывали ранее.

Впрочем, критика в адрес этой машины тоже периодически звучала - за неудобную мультимедийку, за слабую управляемость, иногда - за слишком вычурный дизайн.

Есть ощущение, что в Lexus решили ответить на все эти претензии разом, не дожидаясь полноценной смены поколений.

Как поменялся дизайн

Фото: Ренат Закиев / РГ

Тест-драйв обновленного бестселлера Lexus проходил в Марселе и на высокогорных серпантинах французского природного парка Ардеш. Свежий RX, да с российскими номерами, на фоне средневековых, дышащих историей французских домов и римских акведуков выглядел никак иначе, как пришельцем из будущего. В сторону которого местные жители, преимущественно за рулем стареньких малолитражек или экологичных "пежо", частенько бросали заинтересованные взгляды.

Фото: Анатолий Караваев
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А ведь внешность RX стала более спокойной. Дизайнеры прислушались к той части аудитории, которая называла облик четвертого поколения р-иксов слишком агрессивным. Рестайлинговой модели смягчили лицо, разгладив переднюю часть кроссовера и сделав фары менее молниеподобными. Противотуманки переехали на самую нижнюю кромку бампера, из-за этого машина стала выглядеть даже шире. Задний бампер тоже стал чуть более округлым. К счастью, осталась на месте задняя стойка с "парящей" крышей, которая делает силуэт машины столь гармоничным.

При этом дизайнеры дали волю фантазии, поигравшись с фирменной буквой L. Она теперь читается в блоках передних и задних фонарей, в решетке радиатора, нашпигованной сотнями L-образных ульев, блоке широких воздуховодов в версии F Sport. И вообще, при долгом разглядывании RX буква L начинает чудиться во всех изгибах линий.

Чем отличаются новые фары

Фото: Ренат Закиев / РГ.

В головной оптике кроется и одно из главных технических новшеств рестайлингового кроссовера.

Умные фары с технологией BladeScan разрабатывались "Лексусом" и компанией Koito целых 13 лет. Суть технологии "Сканирующие лезвия" в том, что световой пучок проходит через зеркало с двумя изогнутыми пластинами, которые синхронизируются электроникой в зависимости от ситуации на дороге и способны вращаться со скоростью 6000 об/мин. Только после этого световой пучок попадает на линзу. По необходимости электронный ассистент также включает или отключает диоды дальнего света.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Благодаря всем этим факторам световой пучок может очень плавно менять форму, точечно выхватывая из темноты пешеходов, дорожные знаки или обочину с вероятным препятствием. Технология обеспечивает идеальную видимость на 52 метра вперед. В то же время система способна уводить слепящий свет с водителей на встречной полосе, перенаправляя его чуть в сторону.

Практика показала, что с этими фарами действительно очень комфортно передвигаться в темноте, особенно на неосвещенных участках дорог. Но устанавливаются они только в дорогих комплектациях. В базовых RX полагаются светодиоды без "лезвий" - и тоже довольно неплохие.

Обновленный кроссовер также оснащается комплексом Lexus Safety System + нового поколения. Он включает в себя, в частности, функцию автоматического торможения для предупреждения аварии.

Что поменялось в интерьере

В салоне появилась новая медиасистема с сенсорным экраном. В дорогих комплектациях - с диагональю 12,3 дюйма, в базовой - 8 дюймов. Дисплей подвинули ближе к водителю - дотянуться до него не является проблемой, картинка на экране достаточно неплохого качества, но пользование им требует привыкания. Поскольку пролистывания списка, к примеру, то и дело влекут за собой случайные нажатия.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Джойстик-мышка на центральном тоннеле, который нещадно критиковали ранее, уступил место тачпаду - пальцам, не отлипающим от смартфона, это интуитивно понятнее, но проблему ошибочных нажатий окончательно не решает. Особенно в процессе управления автомобилем. Но на крайний случай есть голосовой помощник - он достаточно отзывчив.

Наконец, мультимедийка начала поддерживать Apple CarPlay и Android Auto, а на центральной консоли появился удобный кармашек для смартфона, причем в процессе движения водителю остается виден его экран.

В целом же салон р-икса с мягкой кожей, обилием деревянных вставок, дизайнерскими штучками, аудиосистемой Mark Levinson с 15 динамиками, комфортными креслами традиционно настраивает на позитивный и умиротворенный взгляд.

Как рулится

Фото: Ренат Закиев / РГ

"Во Франции сейчас лучшие в Европе дороги", - утверждает напарник. И с этим трудно спорить, катясь по глянцевой поверхности автобана, ведущего в сторону Лиона. За французов можно порадоваться, но столь высокое качество дорожного покрытия без намека на ямы, мелкие разломы и даже волны делает непростой оценку ходовых качеств автомобиля. К счастью, на горном перевале ситуация немного поменялась: крутые повороты, ремонтируемый участок и внедорожный трек позволили прочувствовать некоторые новые особенности кроссовера.

Во-первых, обновленный RX никак не обвинишь в слабой управляемости.

Инженеры повысили жесткость кузова за счет дополнительных 4 метров клеевых соединений и еще 25 новых сварных точек, установили два новых стабилизатора поперечной устойчивости - более толстых, жестких и одновременно легких за счет полой структуры. Более жесткими стали и ступицы, а амортизаторы перенастроили для того, чтобы уменьшить вибрации, возникающие из-за дорожных неровностей.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Для борьбы с недостаточно четким вхождением в крутые повороты внедрена система активной помощи, которая сама решает, с каким усилием тормозить каждое конкретное колесо, и подавляет снос передней оси.

Адаптивная подвеска получила 650 автоматически подбираемых режимов работы вместо прежних 30. Теперь она быстрее и тоньше реагирует на смену дорожного полотна.

Все это дало результат - ты физически ощущаешь четкую обратную связь на руле. Крены минимальны, тормоза внушают уверенность. Потому даже на горном серпантине с весьма условной страховкой в виде изредка встречающихся ограждений нет-нет да возникает желание поддать газу.

Во-вторых, рестайлинговый RX стал еще тише благодаря улучшенной аэродинамике и шумоизоляции. Теперь даже волнующий рокот мотора в RX 350 с атмосферным V6 мощностью 300 л.с. в салон проникает с трудом.

Какие двигатели предлагаются

Фото: Пресс-служба Lexus.

Что касается моторов. Ассортимент двигателей остался прежним. Открывает список двухлитровая турбочетверка мощностью 238 л.с., выдающая 350 Нм крутящего момента. Она стоит на младшей версии RX 300, где работает в паре с шестиступенчатым "автоматом". Вполне подходит для городских условий и размеренной езды.

Фото: Борис Захаров
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Следующий вариант - атмосферный V6 на RX 350 мощностью 300 л.с. и 370 Нм плюс восьмиступенчатая коробка. Эта парочка, само собой, разгоняет машину куда увереннее, позволяет непринужденно обгонять и взбираться на крутые подъемы, передавая в салон богатый голос. Не зря ее так любят в регионах.

Наконец, гибридная силовая установка на RX 450 имеет в запасе 313 л.с. и 335 Нм, везет еще быстрее, но и стоит ощутимо дороже.

Изменились ли цены

Фото: Пресс-служба Lexus

Самый доступный RX 300 c 2-литровым турбомотором и передним приводом после обновления стоит 3 389 000 рублей. И это сразу комплектация Executive. Таким образом, кроссовер изначально оснащён передними и задними датчиками парковки, боковыми зеркалами с повторителями поворота, электрорегулировкой, электроприводом складывания, системой комфортной посадки (автоматически отодвигающиеся рулевая колонка и сиденье), рулём с подогревом, проекционным дисплеем. Раньше базовая версия под наименованием Standart c тканевым салоном предлагалась более чем на 300 тысяч дешевле, тем не менее не пользовалась особым спросом.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Все остальные варианты - полноприводные. Стоят они в среднем на 50-150 тысяч рублей дороже, чем до обновления. Тот же RX с двухлитровым двигателем обойдется в 3 484 000 рублей, а RX 350 с мотором V6 - минимум в 4 179 000 рублей. Ценник на удлиненный семиместный RX 350L AWD стартует с 4 313 000 рублей. А за гибридную модификацию, которая предлагается только в топовой комплектации Luxury, нужно выложить 5 574 000 рублей.

Напомним также, что Lexus решил не поднимать цены на автомобили в России с нового года.

#тест-драйвы #Lexus