650 режимов подвески и сканирующие фары. Как изменился Lexus RX

В конце прошлого года в России стартовали продажи обновленного Lexus RX. Самый популярный кроссовер премиум-сегмента изменился не только и не столько внешне. Куда более интересными стали технические усовершенствования и новинки в салоне. Разбираемся, какие.

Lexus RX самого свежего, четвертого поколения был представлен в 2015 году. С тех пор он уже долгое время является самым покупаемым кроссовером в ценовом сегменте 3-5 млн рублей. В 2018-м и в 2019-м компания реализовывала в нашей стране почти по десять тысяч автомобилей.

Схожая картина в США, где в числе догоняющих числятся столпы американского патриотизма - Cadillac и Lincoln. И только Европа в последние годы стоит особняком. Даже несмотря на наличие в линейке RX гибридной версии, жители Старого Света голосуют своими евро за более компактные машины, в частности Lexus NX. Впрочем, если взглянуть на цифры, то и тут позиции RX кажутся довольно прочными, ведь продажи за несколько лет исчисляются сотнями тысяч автомобилей.

Если заглянуть еще глубже в историю, то именно Lexus RX можно считать родоначальником рынка премиальных кроссоверов. Будучи представленным на автосалоне в Чикаго в 1997-м, RX почти на год опередил даже немцев с их BMW X5. А в 2004 году японцы первыми вывели на рынок премиум-гибрид RX400h - и вновь успех: к сегодняшнему дню реализовали 400 тысяч экземпляров. Наконец, два года назад появилась удлиненная, семиместная версия RX L, о которой мы неоднократно рассказывали ранее.

Впрочем, критика в адрес этой машины тоже периодически звучала - за неудобную мультимедийку, за слабую управляемость, иногда - за слишком вычурный дизайн.

Есть ощущение, что в Lexus решили ответить на все эти претензии разом, не дожидаясь полноценной смены поколений.

Как поменялся дизайн

Фото: Ренат Закиев / РГ

Тест-драйв обновленного бестселлера Lexus проходил в Марселе и на высокогорных серпантинах французского природного парка Ардеш. Свежий RX, да с российскими номерами, на фоне средневековых, дышащих историей французских домов и римских акведуков выглядел никак иначе, как пришельцем из будущего. В сторону которого местные жители, преимущественно за рулем стареньких малолитражек или экологичных "пежо", частенько бросали заинтересованные взгляды.

А ведь внешность RX стала более спокойной. Дизайнеры прислушались к той части аудитории, которая называла облик четвертого поколения р-иксов слишком агрессивным. Рестайлинговой модели смягчили лицо, разгладив переднюю часть кроссовера и сделав фары менее молниеподобными. Противотуманки переехали на самую нижнюю кромку бампера, из-за этого машина стала выглядеть даже шире. Задний бампер тоже стал чуть более округлым. К счастью, осталась на месте задняя стойка с "парящей" крышей, которая делает силуэт машины столь гармоничным.

При этом дизайнеры дали волю фантазии, поигравшись с фирменной буквой L. Она теперь читается в блоках передних и задних фонарей, в решетке радиатора, нашпигованной сотнями L-образных ульев, блоке широких воздуховодов в версии F Sport. И вообще, при долгом разглядывании RX буква L начинает чудиться во всех изгибах линий.

Чем отличаются новые фары

Фото: Ренат Закиев / РГ.

В головной оптике кроется и одно из главных технических новшеств рестайлингового кроссовера.

Умные фары с технологией BladeScan разрабатывались "Лексусом" и компанией Koito целых 13 лет. Суть технологии "Сканирующие лезвия" в том, что световой пучок проходит через зеркало с двумя изогнутыми пластинами, которые синхронизируются электроникой в зависимости от ситуации на дороге и способны вращаться со скоростью 6000 об/мин. Только после этого световой пучок попадает на линзу. По необходимости электронный ассистент также включает или отключает диоды дальнего света.

Благодаря всем этим факторам световой пучок может очень плавно менять форму, точечно выхватывая из темноты пешеходов, дорожные знаки или обочину с вероятным препятствием. Технология обеспечивает идеальную видимость на 52 метра вперед. В то же время система способна уводить слепящий свет с водителей на встречной полосе, перенаправляя его чуть в сторону.

Практика показала, что с этими фарами действительно очень комфортно передвигаться в темноте, особенно на неосвещенных участках дорог. Но устанавливаются они только в дорогих комплектациях. В базовых RX полагаются светодиоды без "лезвий" - и тоже довольно неплохие.

Обновленный кроссовер также оснащается комплексом Lexus Safety System + нового поколения. Он включает в себя, в частности, функцию автоматического торможения для предупреждения аварии.

Что поменялось в интерьере

В салоне появилась новая медиасистема с сенсорным экраном. В дорогих комплектациях - с диагональю 12,3 дюйма, в базовой - 8 дюймов. Дисплей подвинули ближе к водителю - дотянуться до него не является проблемой, картинка на экране достаточно неплохого качества, но пользование им требует привыкания. Поскольку пролистывания списка, к примеру, то и дело влекут за собой случайные нажатия.

Джойстик-мышка на центральном тоннеле, который нещадно критиковали ранее, уступил место тачпаду - пальцам, не отлипающим от смартфона, это интуитивно понятнее, но проблему ошибочных нажатий окончательно не решает. Особенно в процессе управления автомобилем. Но на крайний случай есть голосовой помощник - он достаточно отзывчив.

Наконец, мультимедийка начала поддерживать Apple CarPlay и Android Auto, а на центральной консоли появился удобный кармашек для смартфона, причем в процессе движения водителю остается виден его экран.

В целом же салон р-икса с мягкой кожей, обилием деревянных вставок, дизайнерскими штучками, аудиосистемой Mark Levinson с 15 динамиками, комфортными креслами традиционно настраивает на позитивный и умиротворенный взгляд.

Как рулится

Фото: Ренат Закиев / РГ

"Во Франции сейчас лучшие в Европе дороги", - утверждает напарник. И с этим трудно спорить, катясь по глянцевой поверхности автобана, ведущего в сторону Лиона. За французов можно порадоваться, но столь высокое качество дорожного покрытия без намека на ямы, мелкие разломы и даже волны делает непростой оценку ходовых качеств автомобиля. К счастью, на горном перевале ситуация немного поменялась: крутые повороты, ремонтируемый участок и внедорожный трек позволили прочувствовать некоторые новые особенности кроссовера.

Во-первых, обновленный RX никак не обвинишь в слабой управляемости.

Инженеры повысили жесткость кузова за счет дополнительных 4 метров клеевых соединений и еще 25 новых сварных точек, установили два новых стабилизатора поперечной устойчивости - более толстых, жестких и одновременно легких за счет полой структуры. Более жесткими стали и ступицы, а амортизаторы перенастроили для того, чтобы уменьшить вибрации, возникающие из-за дорожных неровностей.

Для борьбы с недостаточно четким вхождением в крутые повороты внедрена система активной помощи, которая сама решает, с каким усилием тормозить каждое конкретное колесо, и подавляет снос передней оси.

Адаптивная подвеска получила 650 автоматически подбираемых режимов работы вместо прежних 30. Теперь она быстрее и тоньше реагирует на смену дорожного полотна.

Все это дало результат - ты физически ощущаешь четкую обратную связь на руле. Крены минимальны, тормоза внушают уверенность. Потому даже на горном серпантине с весьма условной страховкой в виде изредка встречающихся ограждений нет-нет да возникает желание поддать газу.

Во-вторых, рестайлинговый RX стал еще тише благодаря улучшенной аэродинамике и шумоизоляции. Теперь даже волнующий рокот мотора в RX 350 с атмосферным V6 мощностью 300 л.с. в салон проникает с трудом.

Какие двигатели предлагаются

Фото: Пресс-служба Lexus.

Что касается моторов. Ассортимент двигателей остался прежним. Открывает список двухлитровая турбочетверка мощностью 238 л.с., выдающая 350 Нм крутящего момента. Она стоит на младшей версии RX 300, где работает в паре с шестиступенчатым "автоматом". Вполне подходит для городских условий и размеренной езды.

Следующий вариант - атмосферный V6 на RX 350 мощностью 300 л.с. и 370 Нм плюс восьмиступенчатая коробка. Эта парочка, само собой, разгоняет машину куда увереннее, позволяет непринужденно обгонять и взбираться на крутые подъемы, передавая в салон богатый голос. Не зря ее так любят в регионах.

Наконец, гибридная силовая установка на RX 450 имеет в запасе 313 л.с. и 335 Нм, везет еще быстрее, но и стоит ощутимо дороже.

Изменились ли цены

Фото: Пресс-служба Lexus

Самый доступный RX 300 c 2-литровым турбомотором и передним приводом после обновления стоит 3 389 000 рублей. И это сразу комплектация Executive. Таким образом, кроссовер изначально оснащён передними и задними датчиками парковки, боковыми зеркалами с повторителями поворота, электрорегулировкой, электроприводом складывания, системой комфортной посадки (автоматически отодвигающиеся рулевая колонка и сиденье), рулём с подогревом, проекционным дисплеем. Раньше базовая версия под наименованием Standart c тканевым салоном предлагалась более чем на 300 тысяч дешевле, тем не менее не пользовалась особым спросом.

Все остальные варианты - полноприводные. Стоят они в среднем на 50-150 тысяч рублей дороже, чем до обновления. Тот же RX с двухлитровым двигателем обойдется в 3 484 000 рублей, а RX 350 с мотором V6 - минимум в 4 179 000 рублей. Ценник на удлиненный семиместный RX 350L AWD стартует с 4 313 000 рублей. А за гибридную модификацию, которая предлагается только в топовой комплектации Luxury, нужно выложить 5 574 000 рублей.

Напомним также, что Lexus решил не поднимать цены на автомобили в России с нового года.