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02.02.2020 02:17
Рубрика: В мире

Медведчук рассказал об угрозе краха экономики Украины

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук предрек крах украинской экономики. По его словам, это может произойти из-за "пирамиды облигаций внутреннего государственного займа" (ОВГЗ).

Фото: iStock
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Политик отметил, что ОВГЗ выросли в 18 раз и составили основную долю в госзаймах, а ставки по ним упали на девять процентов. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 15 процентов. Между тем прямые иностранные инвестиции растут незначительно. "Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины", - подытожил Медведчук.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил беспокойство из-за двух миллиардов долларов бюджетного дефицита в прошлом году и возводимой экономическим блоком пирамиды облигаций внутреннего займа, что обернулось аномальным укреплением национальной валюты (избыток доллара на украинском рынке вызван приходом иностранных спекулянтов, скупающих высокодоходные ОВГЗ за гривну). В прошлом году олигарх Игорь Коломойский призвал главу государства принять решение о дефолте Украины по внешней задолженности.

Кстати

Рейтинговое агентство Fitch прогнозировало дефолт Украины после 2020 года вследствие погашения выплат по внешнему долгу в размере свыше четырех миллиардов долларов.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине

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