Рассвет и закат ТагАЗа: история одного из знаковых российских автозаводов

Продажа недвижимого имущества Таганрогского автомобильного завода с аукциона заставила нас вспомнить о "золотых днях" ТагАЗа - одного из знаковых российских автозаводов.

В конце января появились сообщения о продаже с аукциона осколков империи ТагАЗа. Согласно отчету конкурсного управляющего ООО "ТагАЗ", на открытых торгах было продано недвижимое имущество предприятия, а именно - главный сборочный корпус с помещениями технического назначения общей площадью 81 тыс. квадратных метров вместе с земельным участком. Победитель аукциона заплатил за имущество 81,7 млн рублей.

Как продавали ТагАЗ

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

То, что сохранилось от некогда могучего предприятия, пытались продать в общей сложности шесть раз, и только на седьмой раз обанкротившийся завод наконец нашел своего покупателя. Средства, вырученные от продажи лотов, предполагается направить на погашение долгов ТагАЗа перед кредиторами.

Сообщения о продаже ТагАЗа стали настоящей сенсацией. Ведь буквально четыре дня до этого, 20 января, на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве была размещена информация об очередном громком провале торгов. Как и прежде, аукцион был признан несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

На торги 20 января, напомним, было выставлено залоговое имущество завода, которое предлагалось к реализации за 432,3 млн рублей. Одним лотом предполагалось продать сварочно-сборочные и административно-бытовой корпуса, земельные участки, холодильная станция, тепловозовагонное депо и водогрейная котельная.

Провал торгов 20 января случился уже второй раз за год - осенью 2019 года на аналогичном аукционе залоговое имущество завода (является предметом залога АКБ "Абсолют Банк" и ПАО "Росбанк") также не заинтересовало потенциальных покупателей. Лот тогда выставлялся за 1,069 миллиарда рублей.

После провала торгов 20 января арбитражный суд Ростовской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО "Таганрогский автомобильный завод" ("ТагАЗ") и продлил процедуру конкурсного производства на предприятии до апреля 2020 года.

Витиеватая история ТагАЗа

1 февраля 1999 г. Работники таможни проводят идентификационный контроль установки двигателя. Фото: Матыцин Валерий/Фотохроника ТАСС

ТагАЗ - один из первых в России частных автозаводов. Предприятие было построено в 1998 году на базе Таганрогского комбайнового завода по лицензии и технологии южнокорейской компании Daewoo Motors. За год и семь месяцев конвейер по производству комбайнов переоборудовали под сборку автомобилей. Проект завода разрабатывался ростовскими конструкторами, а финансирование шло от ростовской финансово-промышленной группы "Донинвест" (было вложено более 260 млн долларов).

В 2001 году ТагАЗ начал сотрудничество с южнокорейской компанией Hyundai. В мае 2001 года с конвейера в Таганроге сошли первые автомобили Hyundai Accent. А с апреля 2004 года на заводе наладили выпуск седана бизнес-класса Hyundai Sonata.

На солидные объемы производства в Таганроге вышли в период с 2004-го по 2008-й годы, когда в год удавалось собирать более сотни тысяч автомобилей. В мае 2005 года на заводе была запущена линия по выпуску легкого грузовика Hyundai Porter. В разное время на предприятии выпускали также лицензионные копии Daewoo (под брендом Doninvest), Chery (Vortex), JAC и SsangYong, несколько моделей Hyundai, Citroen и BYD, а также машины собственного производства под маркой Tagaz. Среди них наиболее известны седаны Vega, грузовики Master и купе Aquila.

В конце 2008 года завод оказался в тяжелом финансовом положении из-за мощного экономического кризиса и резкого обесценивания рубля. Тем не менее в марте 2009 года ТагАЗ выводит на российский рынок два автомобиля собственной разработки. Это седан Tagaz Vega, а также коммерческий малотоннажник Tagaz Master с дизельным двигателем. Однако с 2010 года объемы производства начали падать, а финансовые обязательства предприятия - расти. В июне 2012 года арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении ООО "Таганрогский автомобильный завод" процедуру наблюдения, а позднее - внешнее управление сроком на 18 месяцев.

В начале 2013 года производство автомобилей на ТагАЗе было остановлено. Последнюю попытку реанимировать предприятие предпринимал "Сбербанк", который заключил через дочернюю структуру соглашение с Chery и юрлицом ТагАЗа по организации производства китайских автомобилей.

Предполагалось, что компания "Эч Ти Авто" будет производить автомобили из машинокомплектов фирмы Chery. Однако проект провалился, в середине 2013 года на ТагАЗе уволили 400 сотрудников. К 2014 году основной долг автозавода перед кредиторами составил с учетом процентов и пени 31 млрд рублей. Среди крупнейших кредиторов на тот момент числились банки ВТБ, "Сбербанк", "Газпромбанк", структуры "Донинвест".

В результате ТагАЗ был признан банкротом. Поручителем по некоторым кредитам какое-то время выступал бывший владелец ТагАЗа и "Донинвеста" Михаил Парамонов, уехавший на ПМЖ во Францию. Однако в 2016 году российским судом он был признан банкротом по требованию АО "Чери автомобили Рус".

Хиты Таганрогского автомобильного завода

Hyundai Accent

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Как ни крути, основную кассу ТагАЗу сделал седан, который выпускался на мощностях предприятия с 2001 по 2012 год на мощностях Таганрогского автозавода. В России предлагались седаны с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 102 л.с., работающим в связке с 5-ступенчатой "механикой" и 4-диапазонным "автоматом". В 2003 году в результате рестайлинга автомобиль получил обновленную внешность, но в Таганроге продолжали делать дорестайлинговые машины до начала 2012 года.

Автомобили таганрогской сборки уже в стандартной комплектации щеголяли кондиционером, аудиосистемой, регулируемой по высоте рулевой колонкой и ГУР. Модель ценили также за хорошее сочетание цены и качества (с появлением Accent российской сборки розничная цена автомобиля снизилась на 15-20% в сравнении с зарубежными аналогами), экономичность, ремонтопригодность и вполне азартную управляемость. Кроме того, все Accent отечественной сборки были адаптированы к российским дорожным условиям - кузов оцинковывался, днище обрабатывалось антикоррозийным покрытием. Автомобиль имел также систему отопления повышенной мощности, а клиренс был увеличен до 169 мм.

Tagaz Aquila

Фото: www.wikimedia.org

Пожалуй, одним из самых имиджевых автомобилей, с которым связывали надежды на воскрешение предприятия, является Tagaz Aquila (произносится Тагаз Аквилла и переводится с латинского как "орел"). Спортседан С-класса собственной разработки был представлен в 2012 году и встал на конвейер в марте 2013 года. Его отличали эффектный пластиковый кузов на базе трубчатого каркаса, работающего на пассивную безопасность. На автомобиль в базовой версии устанавливается 1,6-литровый 107-сильный двигатель, изготавливаемый по лицензии компании Mitsubishi и знакомый по модели BYD F3. Мотор сочетался исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач Aisin F5M41 и переднеприводной трансмиссией.

В салоне спортивные черты типа ковшеобразных кресел соседствовали с бюджетными - такими, как "приборка" от Chevrolet Lacetti. За первый год продаж четырехдверка нашла всего 50 покупателей, в результате ее выпуск полностью свернули.

Однако усилиями иммигрировавшего во Францию Михаила Парамонова с конца 2016 года выпуск Aquila наладили на заводе в пригороде Парижа. Во Франции новинку реализовывали в разное время под названиями MPM PS 160 и Erelis, а бизнесом руководил сын Михаила Парамонова, Игорь.

Осенью 2018 года менее мощный двигатель поменяли на трехцилиндровый турбомотор 1.2 THP мощностью 130 л.с., а в качестве трансмиссии предложили 6-ступенчатую "механику". В настоящее время цена на MPM Erelis составляет 16 490 евро (1,2 миллиона рублей по курсу на 7 мая 2019 года). В год компания может выпускать до тысячи экземпляров спорткара. За пределами Европы модель не представлена.

TagAZ Tager

Фото: Пресс-служба ТаГАЗ

Внедорожник TagAZ Tager трудно назвать собственной разработкой таганрогского предприятия. Фактически этот SUV представляет из себя лицензионную копию модели SsangYong Korando, которая выпускалась с 1993 по 2006 годы. Моторную линейку составляли два бензиновых (2.3 л и 3.2 л) и два дизельных двигателя (2.3 л и 2.9 л). Наиболее мощный вариант предлагался с 4-диапазонным "автоматом", остальные - с 5-ступенчатой "механикой".

Джиперы ценили эту модель за достойный внедорожный потенциал. TagAZ Tager мог похвастаться лонжеронной рамой и неразрезным задним мостом. Начальные исполнения отличала трансмиссия типа Part-time с жестко подключаемым "передком" и понижающим рядом передач.

А самая мощная модификация шла с постоянным приводом и межколесным дифференциалом повышенного трения. На конвейере ТагАЗа модель прописалась в январе 2008 года, причем, в отличие от донора, производилась в исполнении с тремя и пятью дверьми. Спрос на TagAZ Tager оказался достаточно скромным. Так, в 2009 году было продано 2462 экземпляра модели. При этом покупатели жаловались на невысокое качество сборки. Тем не менее, автомобиль продержался на конвейере до 2014 года.

В каком состоянии находится имущество

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Осенью 2019 года в интернете были распространены фото и видео заводских цехов обанкротившегося завода, являвшегося, к слову, предприятием полного цикла, включающим сварку и окраску кузовов. Из кадров следовало, что состояние корпусов и оборудования без преувеличения плачевное. На роликах видно, что цеха полностью разграблены. Львиная доля оборудования вывезена, часть демонтирована и брошена в нерабочем состоянии. При этом в полупустых цехах гулко звучат удары по металлу - где-то идет разбор оставшейся техники. В цехах пыльно, крыша протекает, словом, зрелище почти апокалипсическое. Иными словами, на сегодня ТагАЗ фактически не подлежит восстановлению и превратился, по сути, в груду металлолома.

Напомним, что конвейерная линия ТагАЗа размещена по вертикали - на четырех этажах главного корпуса завода. Сообщение между уровнями было организовано при помощи системы лифтов и подъемников. Каждый из уровней оборудован монорельсами, подъемными и транспортными механизмами. Оборудование размещено очень компактно.

На серьезные объемы производства в Таганроге вышли с 2004 года, а пик пришелся на 2008-й, когда тут собрали 106,3 тысячи автомобилей.

Нераспроданные запасы товарных машин, сделанных на заводе, ушли с торгов значительно раньше - еще в 2016 году. Все эти автомобили (грузовики, автобусы и прицепы) были объединены в единый лот с начальной стоимостью в 48,9 миллионов рублей. Речь шла о моделях, выпущенных в разное время на ТагАЗе - Hyundai Accent, Sonata, Santa Fe, Porter, County и HD450, а также автомобили Tagaz Tager, Road Partner и Vega. В том же 2016 году бывшим работникам были выплачены задолженности по зарплате.

Что дальше

Территория бывшего завода ЗиЛ в Москве Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По всей видимости, приобретенное таганрогское предприятие повторит судьбу ЗИЛа, собравшего свой последний грузовой автомобиль в своей истории в сентябре 2016 года.

Почти 60 гектаров территории этого развалившегося московского гиганта, как известно, пойдет под жилые здания, офисы и апартаменты. Фактически на бывшей территории ЗИЛа сейчас строится новый район Москвы с жилыми и офисными зданиями. Что-то похожее, как видно, ждет и таганрогское предприятие.