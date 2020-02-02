Опубликовано видео задержания напавшего на росгвардейца в Москве

Телеканал "Россия 1" опубликовал видеозапись задержания боксеров Георгия Кушиташвили и Овика Оганнисяна в центре Москвы.

Судя по видео с камеры над входом в подъезд, в задержании участвовали несколько сотрудников Росгвардии. Боксеров вывели из дома в наручниках.

Как уже сообщала "РГ", Кушиташвили и Оганнисян привлекли внимание Росгвардии на Фрунзенской набережной. В ответ на просьбу показать документы, один из спортсменов сильно ударил гвардейца. Тем не менее, боксеры были задержаны. У Кушиташвили был обнаружен кокаин.