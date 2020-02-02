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02.02.2020 11:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео спасения людей при обрушении кафе в Новосибирске

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Спасатели МАСС опубликовали видео поисково-спасательных работ после обрушения крыши кафе в Советском районе Новосибирске.
В обрушившемся кафе в Новосибирске проходила гараж-пати

Оперативные экипажи спасателей МАСС выехали на место происшествия одними из первых. На видеозаписи видно, что на уцелевшей части здания лежат огромные пласты снега. При помощи бензопил спасатели распиливали деревянные конструкции, чтобы обеспечить доступ к находящимся под завалами людям.

Напомним, в ночь с 1 на 2 февраля нелегальном кафе в новосибирском Академгородке проходило ночное шоу Waltergarageparty. В разгар мероприятия крыша кафе рухнула под тяжестью снега. Одна посетительница погибла, четверых госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. В Новосибирск отправили криминалистов из центрального аппарата СК России. Организатор вечеринки задержан.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск РГ-Видео

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