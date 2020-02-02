Появилось видео спасения людей при обрушении кафе в Новосибирске

Спасатели МАСС опубликовали видео поисково-спасательных работ после обрушения крыши кафе в Советском районе Новосибирске.

Оперативные экипажи спасателей МАСС выехали на место происшествия одними из первых. На видеозаписи видно, что на уцелевшей части здания лежат огромные пласты снега. При помощи бензопил спасатели распиливали деревянные конструкции, чтобы обеспечить доступ к находящимся под завалами людям.

Напомним, в ночь с 1 на 2 февраля нелегальном кафе в новосибирском Академгородке проходило ночное шоу Waltergarageparty. В разгар мероприятия крыша кафе рухнула под тяжестью снега. Одна посетительница погибла, четверых госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. В Новосибирск отправили криминалистов из центрального аппарата СК России. Организатор вечеринки задержан.