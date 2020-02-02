В Новосибирске задержан организатор гараж-пати в обрушившемся кафе

Новосибирские правоохранители задержали 27-летнего организатора ночной вечеринки в кафе на Бульваре молодежи в Советском районе города.

- В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, в нелегальном кафе в новосибирском Академгородке проходило ночное шоу Waltergarageparty. Посетителей приглашали на вечеринку при помощи социальных сетей. Билет на шоу стоил 400 рублей. Вход на вечеринку был по спискам. Гости должны были назвать свои данные и показать ответ от организаторов, полученный в директ. В разгар мероприятия крыша кафе рухнула под тяжестью снега.

Одна посетительница погибла, четверых достали из под завалов и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. В Новосибирск отправили криминалистов из центрального аппарата СК России.

Известно, что Waltergarageparty переехало в здание, находящееся на балансе СО РАН 14 декабря. Это была уже не первая их вечеринка по адресу Бульвар Молодежи 36к1. По предварительным данным, заведение могло незаконно занимать площади, так как срок договора аренды с организацией, владеющей участком, истек. Организаторы гараж-пати и ранее устраивали рок-вечеринки в заброшенных зданиях.