Renault Arkana: провал интернет-продаж, конкуренция с Kaptur, тормоза от АвтоВАЗа

Закончился непростой для российского авторынка 2019 год. Несмотря на то, что большая часть автомобильных брендов оказалась в отрицательной зоне, успехом и ростом в 6% отметилась компания Renault. Несомненно, значимую роль в таком результате сыграла главная премьера прошлого года - модель Arkana. Как кроссовер встретила публика, что о нем пишут в интернете, какую позицию он занял в рейтинге продаж, а также другие интересные факты.

1. Renault Arkana могло и не быть

Французская компания сразу спозиционировала машину как не просто адаптированную к российским условиям, а специально спроектированную и созданную для нашей страны, причем, главным образом, с участием наших же инженеров, работающих в российском офисе марки. Собственно, именно поэтому Россия стала дебютным для модели рынком, с которого началось ее мировое распространение.

Такая ситуация была продиктована не столько решением руководства Renault для развития успеха на нашем стагнирующем рынке, сколько силой коллективного разума российского подразделения.

Renault требовалась новая глобальная модель для рынков развивающихся стран, а потому руководство концерна среди своих подразделений провело нечто вроде конкурса, победителем которого и стала идея россиян по созданию недорого кросс-купе массового сегмента. Победи в этом мероприятии бразильское или корейское подразделение марки, мы могли увидеть совсем другую машину с другим названием, а может быть и не увидеть никакую.

2. Продажи Arkana через интернет не оправдались

Одной из фишек старта продаж Renault Arkana в 2019 году стала полноценная платформа для покупки нового кроссовера через интернет. Представители компании объявили специальную программу реализации с полным циклом оплаты, подготовки документов и даже бесплатной доставки "Арканы" до дома покупателя. В результате вся стартовая спецсерия из 300 машин была предзаказана через интернет прямо во время официальной российской премьеры буквально за несколько часов.

Однако чуть позже выяснилось, что из всех забронированных в сети французских кроссоверов все условия интернет-сделки выполнили всего два человека. Остальные 298 клиентов ограничились только внесением через Сеть небольшой предоплаты, а затем отправились в автосалон, смотреть, что же они купили.

Renault - не первый автомобильный бренд, который пытается наладить продажу машин в России через Сеть, и не первый, чьи намерения на этом поприще не оправдались. В нашей стране открывались даже целые автомобильные холдинги, которые заявляли, что будут торговать машинами только онлайн, однако все они к сегодняшнему дню благополучно исчезли.

В том или ином виде услугу покупки машины через интернет предлагают сегодня многие марки, включая отечественные. Однако, как и в случае с "Рено", большая часть этих продаж является просто бронью через сайт дилера понравившейся машины.

Причина, по которой россияне охотно заказывают через Сеть бытовую технику и гаджеты, но никак не хотят покупать автомобили, проста. Не глядя люди готовы отдать за смартфон или микроволновку несколько десятков тысяч рублей, а вот перечислить почти вслепую миллион-полтора сбережений мало кто решится.

Кроме того, в Европе покупка новой машины - это, по большей части, часто повторяющаяся техническая процедура давно решенного вопроса обмена старой машины на новую той же марки. Так что автоматизация обмена - логичное развитие европейского рынка потребления.

В России же выбор нового автомобиля, который иногда происходит пару раз в жизни - это целый церемониал, часто семейного формата, который может длиться несколько месяцев с объездом всех торговых площадок города, неоднократными тест-драйвами, торгом с продавцами, сомнениями в выборе и прочими нюансами.

Так что говорить в ближайшем будущем о каких-то значимых перспективах развития этой услуги в нашей стране не приходится еще и по чисто ментальным соображениям.

3. Arkana может выдавить с рынка Kaptur

С самого начала появления Renault Arkana встал вопрос о ценовом и классовом пересечении модели с кроссовером Kaptur. Поговаривали даже, что яркая и стильная Arkana пришла на смену нарядной, но технически устаревшей модели. Однако в компании слухи быстро развеяли: оба вседорожника будут продаваться параллельно, а обновленная техническая начинка может послужить основной для Kaptur второго поколения.

Однако расклад на рынке, как ни крути, может поменяться в том случае, если покупатели переключат и полностью сосредоточат свое внимание на "Аркане". А к этому по итогам 2019 года есть предпосылки.

С июля по декабрь 2019 года Renault продали 11 311 кроссоверов Arkana, что стало очень неплохим стартом. Модель дважды за шесть месяцев попала в топ-25 самых продаваемых моделей России. При этом кроссоверов Kaptur за тот же период было продано лишь немногим больше - 12 416 штук. А самое интересное, что начиная с октября, то есть, с третьего месяца продаж "Арканы", продажи Kaptur пошли на спад - до конца 2019 года обойти новое кросс-купе ему так и не удалось.

С одной стороны, две схожих по потребительским характеристикам и цене модели дополняют друг друга стилистически и дают лишний шанс не выпустить клиента из салона, быстро предложив альтернативу. С другой, если тенденция спада продаж продолжится, то внутренняя конкуренция и необходимость тратить большие деньги на обновление старую модель может отправить в отставку.

Здесь все расставит по местам итоговая статистика продаж за 2020 год. То, какие места займут кроссоверы в ведомости, определит их будущее развитие.

4. Шквал критики при хороших продажах и повторение судьбы Duster

Еще на премьерном показе Renault Arkana от некоторых журналистов и популярных автоблогеров стали звучать фразы типа: "ожидали большего". А после начала продаж в интернет рекой потекли умеренно, а порой и резко отрицательные отзывы как от специалистов авторынка, так и от рядовых граждан. Ютюберы бросились искать в машине "блох" и писать заголовки что-то вроде "Разочарование года" и "Все недостатки Arkana", а рядовые пользователи Сети устроили в комментариях к публикациям настоящую хейтерскую атаку с непечатными восклицаниями.

Понять, в чем же провинилась реально добротная и недорогая машина, было сложно. Акулы пера и видеокамеры, очевидно, на фоне масштабного ажиотажа вокруг модели ловили хайп на "сенсациях разоблачения". Ну а рядовые граждане и потенциальные покупатели, из тех, кто производил впечатление адекватных, очевидно были расстроены несовпадением ожиданий.

Как и когда-то в случае с моделью Duster, который позиционировался как самый доступный иностранный вседорожник России, не самые богатые покупатели дофантазировали рекламу до своей мечты, а именно "Гранд Черокки" по цене "Жигулей", что, конечно же, никак не совпадало с реальностью.

Добравшийся до автосалонов Duster многим открыл глаза на то, что это во многом бюджетная модель с компромиссными решениями, что сильно расстроило часть покупателей, которые и выместили свое негодование в интернете. Но Duster стал бестселлером российского рынка и завоевал десятки тысяч поклонников по всей стране.

Renault Arkana, судя по всему, ждет ровно та же история. Выглядящий с расстояния как аналог BMW X4 или Mercedes GLC Coupe французский кроссовер, само собой, является плодом развития все тех же бюджетных решений, делающих цену на машину доступной тысячам покупателей.

Однако часть клиентов такой подход снова не оценили, обрушившись с критикой, по сути, на свои же ожидания. С их точки зрения, по цене "Дастера" они должны были получить не только премиальную внешность, но и премиальный интерьер с премиальной технической начинкой. А так смысла делать подобную машину не было.

Последнее утверждение к сегодняшнему дню полностью опровергнуто реальностью. Из 11 311 машин, проданных с начала премьеры полгода назад, реально разочаровались в Renault Arkana около 25 человек. Именно столько частных объявлений о продаже машины сегодня висит на разных площадках по всей России, да и то часть покупателей продают кроссоверы по финансовым причинам.

5. Двигатель от Mercedes, тормоза от АвтоВАЗа, интерьер от Duster II и клон от Samsung

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Премьера и последующий тест-драйв Renault Arkana раскрыли не только ценовые и ездовые, но и технические особенности кроссовера. Первым делом все обратили внимание на новый двигатель модели - турбированный 1.3-литровый агрегат мощностью 150 лошадиных сил, который заменил собой атмосферного ветерана 2.0.

Двигатель является плодом сотрудничества Renault и Daimler, так что в рядах реноводов тут же родилась присказка, что двигатель на "Аркане" от "Мерседеса". Что в каком-то смысле правда. Тот же самый силовой агрегат используется в качестве базового пока на одной модели - Mercedes-Benz A-Class. Главным его применением остаются автомобили Renault и частично Nissan. В Европе мотор устанавливается под капот Qashqai и даже X-Trail.

Интересно, что только в России в паре с мотором используется японский вариатор Jatco. А вот в Европе и с моделями Mercedes двигатель стыкуется исключительно с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, к которой консервативные отечественные автовладельцы обычно относятся с недоверием.

Кстати, именно из-за скептического отношения россиян к "даун-сайзингу" специально для россиян Renault исправила и обозначение мотора с европейского 1.33 Tce (по объему) на 150 Tce (по мощности).

Двигатель серии H5Ht (в обозначении Mercedes - M282) для России новый, однако по Европе ездит уже третий год. Турбированный мотор имеет алюминиевый блок цилиндров и его головку, цепной привод ГРМ, прямой впрыск под очень высоким давлением. Мощность мотора - до 163 лошадиных сил (для России дефорсирован до 150 л.с.), экологический класс - до Евро-6. Зарубежные владельцы из недостатков на сегодняшний день отмечают только повышенный расход масла.

Что касается остальных деталей, то Renault Arkana сделана с применением комплектующих ведущих мировых брендов, производство которых, правда, давно налажено в России. Одной из немногих полностью российских систем являются задние барабанные тормозные механизмы, за которые создателей уже успели упрекнуть в экономии. Делает для кроссовера их отечественный АвтоВАЗ.

Также подвергающийся критике интерьер Renault Arkana, который многие окрестили откровенно бюджетным и мрачным, специально для кроссовера не создавался. Салон является ни чем иным, как слегка измененным убранством европейского Dacia Duster второго поколения, с которого и был переставлен в "Аркану" с некоторыми переделками.

Ну а в 2020 году на рынок выходит южно-корейский клон Renault Arkana, который в Азии получит название Samsung XM3 и будет являться эндемиком, то есть, не выйдет за пределы внутреннего рынка. Интересно, что в Азии машина будет продаваться главным образом с дизелем 1.5.