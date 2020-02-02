В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ

До 2007 года в Кодексе РФ об административных правонарушениях все штрафы исчислялись в МРОТах. В Госдуме предложили вернуть эту практику.

С инициативой на эту тему выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он объяснил свою идею возможным кратным повышением штрафов в связи с рассмотрением новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Напомним, что документ ранее опубликовал Минюст. Предложено ужесточить наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться. Напомним самое громкое предложение: в проекте за превышение скорости на 20-40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (вместо нынешних 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас - от тысячи до 1,5 тыс.). Если превышение более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей), либо водитель может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей или лишение прав на один год.

Ярослав Нилов предложил вернуться к привязке максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда. Объясняя идею в комментарии РИА Новости, он заявил, что система фото- и видеофиксации нередко ошибается.

О какой доле от МРОТ идет речь? Если сегодня "минималка" - 12 тыс. рублей, то максимальный штраф, если ввести правило сейчас, не мог бы быть выше, чем 50% от МРОТ, то есть 6 тыс. рублей, предлагает Нилов.

В обсуждаемом проекте же даже минимальный штраф за превышение скорости - 3 тысячи рублей, и это завышенная цифра для людей с небольшой зарплатой, считает депутат.