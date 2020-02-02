Врачи: Три человека пострадали в результате теракта в Лондоне

Три человека получили ранения в результате теракта на юге Лондона. Соответствующее сообщение опубликованном на сайте скорой помощи британской столицы, как передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что как минимум два человека получили ножевые ранения в лондонском районе Стрихэм. После нападения злоумышленник был ликвидирован сотрудниками местной полиции. Преступление было квалифицировано как теракт.

Личность нападавшего не раскрывается. Согласно информации британских СМИ, он находился под пристальным вниманием полиции. Также говорится, что злоумышленник был исламистом.