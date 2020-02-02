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02.02.2020 04:43
Рубрика: В мире

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань. На юге она граничит с провинцией Хубэй - эпицентром вспышки коронавируса 2019-CoV, унесшего жизни более 300 человек.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Заражение пернатых произошло на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян. На предприятии, где выращивали цыплят-бройлеров, было 7 850 домашних птиц, из них четыре с половиной тысячи погибли. Пока случаев инфицирования людей не выявлено, передает РИА Новости. Для предотвращения распространения заражения было ликвидировано более 17,8 тысячи домашних птиц.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе птичьего гриппа H5N8. По данным ведомства, занести на территорию страны его могут перелетные птицы из Европы.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Эпидемия "птичьего гриппа"

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