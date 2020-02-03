Эксперт оценил введение новых комбинаций на автомобильных номерах

ГИБДД сможет выдавать номера с трёхзначными кодами регионов, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7. В будущем же в Москве, например, можно будет получить номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге - 278 или 878 и т. д. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников специально для "РГ" оценил предложение МВД.

"Введение новых кодов для регистрационных знаков - чисто техническая процедура. Очевидно, что практика поочередного прибавления по одной дополнительной цифре в регионах, где серия номеров быстро заканчивалась, себя исчерпала.

В отдельных мегаполисах уже использованы несколько серий кодов регионов и очевидно, что они будут заканчиваться и далее. Так что проще сразу внедрить практику присвоения трехзначных кодов со всеми возможными комбинациями цифр, которые избавят от необходимости регулярных поправок", - отметил эксперт.