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03.02.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

МВД введет новые комбинации в коды регионов для госзнаков

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

МВД России подготовило приказ, расширяющий количество комбинаций в коды регионов для госномеров. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Как россияне смогут купить "красивые" автомобильные номера

Согласно проекту, будет расширено количество цифр, которыми может начинаться код региона: к 1 и 7 добавляются 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Изменения должны быть внесены в приказ МВД России №766 "О государственных регистрационных знаках транспортных средств".

Как пишет ТАСС, если документ будет принят, то, к примеру, автовладельцы из Алтайского края смогут получить номера с кодом 222, Омской области - 555, Свердловской - 666. Сейчас изменения в приказ находятся на стадии общественного обсуждения. Ввод третьей цифры в код региона начали с Москвы в 2005 году, затем к столице присоединился Санкт-Петербург. Ежегодно в России выдается свыше 4 миллионов госномеров.

Напомним, с начала будущего года в России можно будет официально купить статусные "красивые" номера для своих авто. Доходы от продажи пойдут не в чей-то карман, а в казну региона. Самый дорогой знак - с одинаковыми буквами и цифрами - можно будет приобрести за 600 тысяч рублей. Однако финальная стоимость может вырасти, если региональное законодательство предусматривает возможность проведения аукциона. Сейчас цена на "красивый" номер у нелегалов в интернете может доходить до 10 миллионов рублей.

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#авто #ГИБДД