GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами

Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото минивэна GAC GN8 и кроссовера GS5, припаркованных у офиса российского представительства компании в Москве. Сообщается, что обе модели участвовали в коротком пробеге из Екатеринбурга в столицу. Напомним, минивэн и кроссовер в будущем будут продаваться в России, но точных сроков их появления у дилеров пока нет.

Длина GAC GS5 - 4 695 мм, что на 5 мм меньше, чем у Nissan X-Trail. Колёсная база у "китайца" чуть больше: 2 710 против 2 705 мм. Ширина - 1 885 мм, высота - 1 700 мм.

На родине среднеразмерный кроссовер предложен с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 152 и 169 л.с. Для более мощного варианта предусмотрен только "автомат", для 152-сильного доступна также и механическая коробка передач.

Цена - от 101 800 юаней (порядка 926 500 рублей).

Фото: www.китайские-автомобили.рф

Минивэн GAC GN8 больше на 121 мм, чем Toyota Alphard. Длина модели составляет 5 066 мм.

Под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым "автоматом". У нас GN8 могут предложить с другим силовым агрегатом: 201-сильный двигатель и 6-ступенчатая АКП. В Китае минивэн можно купить начиная от 192 800 юаней (1,75 млн рублей).

В настоящее время в России представлена только одна модель GAC - большой кроссовер GS8. Лицом бренда в нашей стране является рэпер Баста.

Фото: www.китайские-автомобили.рф