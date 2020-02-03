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03.02.2020 12:00
Рубрика: В мире

Иран поддержал наступательную операцию армии Сирии в Идлиб

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Иран поддерживает действия сирийской армии по зачистке провинции Идлиб от террористов. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

"Армия Сирии имеет право по освобождению на своей территории захваченных террористами районов и предпринимать шаги по отражению угроз суверенитету арабской республики", - сказал дипломат в ходе брифинга.

По его словам, другие страны должны уважать чаяния сирийского народа.

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"Некоторые государства имеют обеспокоенности по проблеме Идлиба и считают, что ее надо обсуждать в рамках астанинского процесса. Но правительство и народ Сирии должны сами решать свою судьбу", - подчеркнул Мусави.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары начать военную операцию в сирийском Идлибе против сирийских правительственных сил, которые ведут наступление против террористов в Сирии.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что никакой пощады террористам в Идлибе быть не может. Увеличение напряженности в регионе происходит из-за регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Иран Турецко-сирийский конфликт

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