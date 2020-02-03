Какие меры приняли в Беларуси против эпидемии коронавируса

Работать на упреждение и делать все возможное, чтобы не допустить критической ситуации, в этом видит главную задачу медицинских учреждений Беларуси Владимир Караник. Понятно, уточнил министр здравоохранения республики, что "мы живем в глобальном мире и не можем гарантировать, что коронавирус не попадет на территорию республики. Но наша задача - его локализовать и не допустить распространения внутри страны".

По словам министра, которые приводит БЕЛТА, уже налажен контроль на всех пунктах пропуска. Это касается и авиа-, и автомобильного транспорта. У тех пассажиров, кто прилетает прямым рейсом из Китая, а также при наличии опасности инкубационного периода без признаков болезни, проводится углубленное исследование для определения возможного носительства вируса. Все пассажиры с признаками вирусной инфекции направляются для дополнительного обследования, установки диагноза и оказания медпомощи.

Кроме того, подчеркнул Караник, в республике разработана "четкая логистика. Если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую и в анамнезе - посещение КНР, должен быть проведен весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериала, последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, защитной одежды медперсонала, который проводил транспортировку".

Министр также сообщил, что из китайского города Ухань, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля уже были эвакуированы пять белорусских граждан. При поддержке казахстанской стороны они доставлены в Нур-Султан и находятся в противоинфекционном корпусе больницы, где останутся до снятия карантина. Признаков коронавируса нового типа у эвакуированных белорусов не выявлено, подтвердил Караник. Он сообщил также, что, если появятся заявки от белорусов, которые захотят покинуть Ухань и другие регионы, где организуется эвакуация, им предоставят место на самолетах Союзного государства.