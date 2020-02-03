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03.02.2020 15:39
Рубрика: Культура

Новой российской экранизации "Мастера и Маргариты" не помешает Голливуд

Текст: Наталья Лебедева

Продюсер нового фильма по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" Игорь Толстунов опроверг сообщения о том, что работу над картиной приостановили из-за появившегося конкурента в Голливуде. Им оказался никто иной, как известный режиссер Баз Лурман.

Фото: kinopoisk.ru
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Экранизировать один из самых мистических романов пытались многие режиссеры, но довести дело до конца удавалось не всем. И на этот раз, стоило появиться информации о старте российского проекта, как пришла новость о том, что режиссер "Мулен Руж!" и "Великого Гэтсби" Баз Лурман решил, наконец, осуществить свою 20-летнюю мечту и создать свою версию "Мастер и Маргариты".

Впрочем, продюсер российского фильма Игорь Толстунов уверяет, что голливудский проект никак не повлияет на первоначальные планы.

"Это два не связанных между собой проекта. То, что собираются делать за океаном, никак не влияет на наш фильм", - заявил он РИА Новости.

По словам Толстунова, режиссером станет Николай Лебедев, известный по фильмам "Легенда N17" и "Экипаж", а сами съемки должны начаться весной. Он заверил, что работа над лентой, которая должна выйти на экраны в 2021 году, уже идет.

Если Николаю Лебедеву и Базу Лурману удастся осуществить задуманное, то в копилке мирового кинематографа будет уже семь экранизаций выдающегося романа.

Известные экранизации романа Михаил Булгакова "Мастер и Маргарита"

"Пилат и другие", 1972

Режиссер Анджей Вайда

ФРГ, Польша

"Мастер и Маргарита", 1972 год

Режиссер Александр Петрович

Югославия, Италия

Сериал "Мастер и Маргарита", 1989 год

Режиссер Мацей Войтышко

Польша

"Мастер и Маргарита", 1994 год

Режиссер Юрий Кара

Россия

Сериал "Мастер и Маргарита", 2005 год

Режиссер Владимир Бортко

Россия

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