Режиссер "Великого Гэтсби" Баз Лурман снимет "Мастера и Маргариту"

Грядет очередная экранизация романа Булгакова "Мастер и Маргарита". На этот раз - от австралийского режиссера, продюсера и сценариста База Лурмана.

Который, напомним, - "оскаровский" номинант, прославленный лентами "Великий Гэтсби", "Мулен Руж!", "Ромео + Джульетта" и отличным сериалом "Отжиг".

Как передает "Интерфакс", 57-летний кинематографист, вынашивавший планы по перенесению русского романа на экраны двадцать лет, получил права на экранизацию. Подчеркнув, что у него все эти годы "была невероятная связь с "Мастером и Маргаритой".

"Давно искал права на эту необычную книгу и очень рад, что наконец-то получил возможность интерпретировать эту новаторскую работу", - сказал режиссер.

Уточнив, что продюсером проекта стала Светлана Мигунова-Дали, являющаяся правообладателем на экранизацию, и ранее выступившая продюсером спортивной драмы "Легенда №17" о Валерии Харламове.

Производством займется компания Baz&Co, один из основателей которой - Леонард Блаватник. Который выступил продюсером другой предстоящей экранизации "Мастера и Маргариты" - от Николая Лебедева ("Легенда №17", "Экипаж") - по слухам, с Ольгой Куриленко и Максимом Матвеевым.

Версия Лебедева обещана к премьере на 2021 год. Заявленный бюджет - 800 000 000 рублей.