Проект об индексации пенсий опекунов внесен в Госдуму

Для опекунов предлагают восстановить индексацию пенсий с 1 июля. Законопроект на эту тему внесли в Госдуму спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый замглавы фракции Андрей Исаев.
Законопроект, по словам Неверова, получил положительное заключение правительственной комиссии.
Согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают из региональных бюджетов вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей. Из-за этого они попадают в категорию работающих пенсионеров. Соответственно, индексация их пенсий не производится, пояснил глава фракции.
Он напомнил, что проект поправок "подготовлен депутатами совместно с Минтрудом по поручению президента России Владимира Путина".
Ранее законопроект обсуждался на встрече Неверова и Исаева с новым министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.